El PP tacha de "vergüenza" la cadena de "escándalos socialistas" y asegura que funcionan "como una mafia"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha tachado de "vergüenza" la cadena de "escándalos socialistas" con la que, en su opinión, dicho partido demuestra que funciona "como una mafia" donde "favor con favor se paga".

"La política va de escándalo socialista en escándalo socialista demostrando que el PSOE funciona como una mafia, la Rosa Nostra, donde favor con favor se paga utilizando las instituciones por el interés personal de Gallardo", ha asegurado.

De este modo, el 'popular' ha afeado que los extremeños están siendo testigos de "la falta de escrúpulos y de la utilización personal de las instituciones que hace el PSOE".

"Primero vimos a Gallardo utilizar la Asamblea como escondite buscando un aforamiento por temor a la justicia; luego presenciamos la dimisión de la vergüenza de una diputada para que Gallardo use la Asamblea como burladero y para terminar hemos conocido por un medio de comunicación, que la ya exdiputada, obtuvo una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena siendo Gallardo alcalde, ha reseñado".

A ello, ha unido Sánchez Juliá que este miércoles se han "quedado estupefactos" al conocer a través de los medios "como se está jugando a la ruleta rusa con el puesto de Subdelegada del Gobierno en Badajoz para premiar esa dimisión de la vergüenza", ha informado el Grupo Parlamentario Popular en nota de prensa.

"Primero la cesada dice que sí la han cesado, luego Gallardo no sabe nada o no contesta y ahora el Delegado del Gobierno dice que no existe cese. Y todo esto en cuestión de dos horas", ha comentado Sánchez Juliá.

El portavoz 'popular' se ha preguntado al respecto que si "esto es lo que aporta Gallardo a la política extremeña. Algo huele muy mal en el PSOE de Extremadura y todos los extremeños saben como se llama esto. Estamos siendo testigos de presuntos casos de enchufismos y presuntos casos de corrupción y, a cada capítulo del culebrón, la vergüenza que los extremeños están sintiendo del PSOE es cada vez mayor".

Así, como ha dicho, es un "escándalo nacional lo que está sucediendo en el PSOE de Extremadura para salvar al soldado Gallardo" y ha defendido que las instituciones están "para mejorar la vida de la gente y no para utilizarlas como madriguera y esconderse de la justicia".

"Hoy nos ha sorprendido el señor Gallardo afirmando que su entrada en la Asamblea le dará más garantías de justicia. ¿A qué teme el señor Gallardo? ¿Qué garantías espera? ¿Por qué tiene miedo a ser juzgado en Badajoz como cualquier otro ciudadano por cuestiones que nada tienen que ver con la Asamblea de Extremadura?", se ha preguntado el portavoz 'popular'.