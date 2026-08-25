El SES eleva a 23 los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura tras confirmar dos nuevos contagios

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, dos varones de 45 y 81 años, respectivamente, de la localidad de Santa Amalia, perteneciente a las áreas de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, con lo que en total se han registrado 23 contagios en lo que va de año en la comunidad.

Uno de ellos ha precisado ingreso y se encuentra hospitalizado en hospital de Don Benito-Villanueva, con lo que son cuatro los pacientes ingresados. Tres de ellos están ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena y uno en Mérida. También se notifica un alta en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 5 fallecidos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.