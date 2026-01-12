La reyerta de este domingo en Badajoz "en principio" no guarda relación con otras de la pasada semana, según Quintana

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "en principio" y según las investigaciones "está descartado" que la reyerta registrada este domingo en el barrio de Cerro de Reyes de Badajoz - una pelea entre dos varones que se ha saldado con un muerto por apuñalamiento y un detenido - no tiene relación con otros sucesos que han tenido lugar en la capital pacense la pasada semana.

Sobre estos últimos, cabe recordar la investigación abierta por la Policía Nacional tras el impacto por un disparo con arma de fuego recibido por un turismo, tras verse implicado en un atropello a una menor que circulaba en bicicleta en la barriada de Cerro de Reyes el martes 6 de enero.

Posteriormente, ha abierto otra después de que un hombre haya detonado varias veces, en la madrugada del pasado sábado día 10, un arma contra la fachada de una vivienda ubicada en la zona de la Ronda Sur de la ciudad.

En este sentido y preguntado por si se ha descartado que este último suceso tenga que ver con las otras reyertas de la semana pasada en la ciudad, José Luis Quintana ha explicado que "en principio, según las investigaciones, está descartado que tenga que ver con los sucesos de la semana anterior". "Este es un suceso nuevo, por una disputa distinta con personas distintas", ha matizado.

En relación a los hechos de este pasado domingo en el Cerro de Reyes, ha explicado asimismo que está bajo investigación y que hay una persona detenida y un fallecido, tras una reyerta que tuvo lugar por la mañana, poco después de las 7,00 horas.

"La misma persona que está detenida fue quien avisó a la Policía", ha detallado el delegado del Gobierno, quien ha resaltado que se continúa con la investigación en los domicilios donde se produjo el suceso. Sobre el detenido, de 30 años, se prevé que pase a disposición judicial este martes.

VISITA A UNA ALMAZARA EN LOBÓN

El delegado ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, durante su visita a la almazara Olivamente en la localidad pacense Lobón, donde ha reconocido que "uno se llena de satisfacción" cuando acude a ver empresas extremeñas que consiguen abrir un nicho de negocio, como en el caso del olivar.

Del olivar de Extremadura, ha señalado que tiene un crecimiento sostenido en los últimos años "muy importante" y "sobre todo" el de regadío, el intensivo y superintensivo, así como que "el siguiente paso es precisamente la almazara", porque "la industrialización del sector agrario es la que permite estabilizar un determinado sector".

"Salimos ganando en todos los aspectos; por una parte en el sector primario, con ese crecimiento que tenemos anualmente de hectáreas, y posteriormente en la transformación de ese producto, como es el caso de lo que hace Olivamente", ha considerado, que es una empresa que "es un ejemplo de cómo ese crecimiento tiene que venir acompañado con una inversión agroindustrial" como en este caso.

Por todo ello, ha mostrado su "satisfacción" y ha explicado que, ya finalizando la campaña, ha querido acudir a visitarles y "sobre todo" decirles que desde las administraciones públicas tienen que apoyar este tipo de empresas "porque no solo beneficia a la propia empresa, sino beneficia al sector primario".