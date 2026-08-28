El PSOE pide a Guardiola que desautorice a su vicepresidente tras ausentarse de la sectorial sobre la crisis de Ceuta

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desregulación, Políticas Sociales y Familia, Soraya Vega, ha exigido explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por la ausencia de la comunidad autónoma este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Gobierno de España y las comunidades autónomas presentes han aprobado por unanimidad un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes en Ceuta.

Para Vega, esta ausencia supone "una dejación de funciones" y evidencia que el Gobierno de la Junta "está dejando que la ideología de Vox se imponga a las políticas sociales y a los intereses de Extremadura".

"Guardiola tiene que explicar a los extremeños por qué no ha acudido a una reunión en la que se hablaba de algo tan importante como la atención a menores migrantes no acompañados. Su obligación es estar, defender los intereses de Extremadura y participar en los órganos de cooperación institucional. No puede decidir cuándo cumple con sus responsabilidades en función de si le gusta o le disgusta el Gobierno de España", ha señalado.

La portavoz socialista considera "inaudito" que Guardiola "consienta y ampare" que Óscar Fernández marque la posición del Gobierno extremeño en materias que afectan directamente a las políticas sociales.

"Si al vicepresidente de Vox le gusta más o menos la ministra de Juventud e Infancia, ese no es el problema de las extremeñas y los extremeños. El problema es que Guardiola está permitiendo que Vox dicte la posición de Extremadura en una materia tan sensible como la protección de la infancia", ha afirmado.

Vega ha recordado que la atención a los menores migrantes no acompañados no puede abordarse desde el enfrentamiento partidista ni desde la deshumanización. "Estamos hablando de niños y niñas, de menores que están solos, de personas, no de mercancías. Detrás de cada cifra hay un menor que necesita protección, atención y un sistema público que responda. Las políticas sociales no pueden depender del color político del vicepresidente de turno ni convertirse en moneda de cambio de ningún acuerdo de Gobierno", ha defendido.

En este sentido, ha advertido de que el Ejecutivo de Guardiola está trasladando a las instituciones extremeñas una política que antepone "el dogma ideológico de Vox a la responsabilidad institucional", indica en una nota de prensa.

En este sentido, subraya que Guardiola tiene que decidir "si gobierna Extremadura o si deja que gobierne Vox", y añade que "no se puede permitir que un vicepresidente imponga sus posiciones ideológicas incluso cuando están en juego los derechos y la atención a menores".

La diputada socialista ha señalado además la contradicción entre el discurso del Partido Popular y su comportamiento cuando tiene que ejercer responsabilidades de Gobierno.

"Llevamos toda la mañana escuchando a dirigentes del Partido Popular dando lecciones en el Congreso de los Diputados, hablando de instituciones, de responsabilidad y de Gobierno, y cuando llega el momento de sentarse en una Conferencia Sectorial para trabajar y alcanzar acuerdos, Extremadura no aparece. Es difícil exigir responsabilidades a los demás mientras uno no cumple con las propias", ha señalado.

Para Vega, la decisión de no acudir a la Conferencia Sectorial "no es una cuestión menor ni una simple ausencia administrativa", sino "una decisión política que retrata las prioridades del Gobierno de Guardiola".

"No estamos ante un Gobierno con una política social propia; estamos ante un Gobierno que está dejando que Vox decida hasta dónde llega la solidaridad, la protección de la infancia y la cooperación entre comunidades autónomas", ha afirmado.

La diputada socialista ha exigido finalmente a Guardiola que "dé la cara", explique las razones de la ausencia de Extremadura y, sobre todo, que desautorice a su vicepresidente. "Exigimos a Guardiola que salga a desautorizar a su vicepresidente y que nos aclare si la Junta va a cumplir con sus obligaciones institucionales. Extremadura necesita un Gobierno que gobierne y defienda los intereses de esta tierra, no un Gobierno que permita que Vox convierta las políticas sociales en el campo de batalla de su ideología", ha concluido Vega.