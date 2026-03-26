Los IV Premios Scellentia Extremadura reconocerán con 3.000 euros a investigadores de cuatro modalidades

Los IV Premios Scellentia a Jóvenes Investigadores 2026 se han convocado en su edición 2026 con el objetivo de "reconocer la excelencia científica, la innovación y la capacidad de impacto de jóvenes investigadores vinculados a Extremadura".

Unos premios convocados por Proyecto Extremadura, iniciativa común de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, y que concederán 3.000 euros a los ganadores para cada una de sus cuatro modalidades, que son Ciencias de la Vida y de la Salud; Ingenierías y Ciencias Tecnológicas; Ciencias Sociales y Educación, y Humanidades.

Estos galardones tienen el propósito de "visibilizar el talento emergente, poner en valor su contribución al avance del conocimiento y fomentar la transferencia de resultados científicos a la sociedad, reforzando así el papel de la investigación como motor de desarrollo económico, social y cultural", según informa Proyecto Extremadura en nota de prensa.

Además de los 3.000 euros para el ganador en cada una de las cuatro modalidades, los premiados también participarán en un programa de difusión de trayectorias, orientado a acercar la investigación a la sociedad.

Cabe destacar que podrán optar a estos premios jóvenes investigadores menores de 35 años, en posesión del título de doctor, que mantengan algún vínculo con Extremadura, tanto en el caso de investigadores extremeños que desarrollen su labor en la región, como en el de aquellos nacidos fuera de Extremadura que ejerzan su actividad investigadora en ella, así como en el de investigadores extremeños que desarrollen su labor fuera del territorio autonómico.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril a las 14,00 horas, y deberá realizarse exclusivamente de forma telemática a través de la web del programa, en proyectoextremadura.es