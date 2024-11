A pocas horas del pleno extraordinario, Vox anuncia en los micros de Onda Cero Extremadura su posible abstención

Como cada jueves, en nuestro programa de Extremadura en la Onda, tenía lugar el debate político con los diferentes representantes de los partidos en la Asamblea de Extremadura. Entre los temas tratados, el pleno extraordinario de hoy creaba diferentes opiniones.

Desde Vox, Álvaro Sánchez Ocaña, sorprendía diciendo que pesé a que seguían con la mano tendida " a día de hoy, 28 de noviembre, no hay negociación cerrada, por lo tanto si se tuviese que votar ahora mismo el presupuesto ya saben ustedes lo que votaríamos" a los que la directora de Onda Cero Extremadura, María Ortiz, preguntaba si sería un no a los presupuestos y Sánchez Ocaña respondía que " la abstención sería suficiente".

En respuesta, desde el Partido Popular, Hipólito Pacheco, mantenía la esperanza de que Vox no vote a favor ni se abstenga de las enmiendas de PSOE y Unidas por Extremadura, debido a que no ha presentado una propia y se mantenía abierto a la negociación hasta el 24 de enero, a lo que el representante de Vox la respondía que "al Partido Popular que no de nada por hecho y que hable más".

PSOE y Unidas mantenían frentes unidos criticando los presupuestos y defendiendo sus enmiendas a la totalidad que hoy defenderán en el pleno extraordinario que tendrá lugar a lo largo del día.