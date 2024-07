Uninde Extremadura resalta el carácter estratégico de este proyecto de universidad privada para la región

Uninde Extremadura ha resaltado la inversión "importantísima" y el carácter estratégico "muy relevante" para la comunidad extremeña de este proyecto dirigido a la implantación de una universidad privada que está a la espera del ánalisis del Consejo Económico y Social de la región y del Consejo de Estado para que, posteriormente, vaya a la Asamblea en aras de que, como esperan sus responsables, se apruebe con rango de ley.

Así lo ha señalado Antonio Rubio, el representante de este proyecto universitario que ha presentado la solicitud para el reconocimiento de la primera universidad privada en Extremadura, en declaraciones a los medios tras reunirse con el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, para contarle los detalles procesales o los pormenores de esta iniciativa que ve "muy importante" para la comunidad y cuyo objetivo es "muy claro" y pasa por que los estudiantes extremeños tengan una mayor oferta a la hora de elegir sus estudios universitarios.

Un proyecto que "cuenta con un ambiente muy favorable para su aprobación", ha detallado, y que tiene unos plazos administrativos "no demasiado ágiles", ante lo que ha pedido a Quintana "ayuda" en ese sentido, a la par que ha explicado que, muchas veces, los extremeños tienen la "sensación" de que están "solos en la carrera" y, sin embargo, otras comunidades autónomas que son destinatarias de los alumnos universitarios que se van de Extremadura, siguen abriendo universidades privadas y ampliando su oferta.

"Sin embargo, nosotros aquí estamos a la espera de noticias", ha agregado, junto con que además y como extremeño lamenta que, en todo este proceso hasta el reconocimiento de la universidad, tengan que "subir tres veces a Madrid", algo que "ya molesta" y que tienen que hacer porque hay que ir al Ministerio de Universidades, así como al Consejo de Estado cuando hay comunidades autónomas que tienen su propio Consejo Consultivo.

También ha citado otro aspecto que tilda de "un tanto molesto" porque hay regiones que también tienen su propia Agencia de Evaluación de Calidad (Aneca) para oficializar los títulos, pero desde Uninde Extremadura tienen que ir a Madrid en este sentido, a la vez que ha destacado sobre la actual situación del proyecto que "está para entrar" en el Consejo Económico y Social, que "de nuevo" es un informe preceptivo pero no vinculante.

Y es que, como ha precisado, el expediente requiere de tres informes antes de llegar a la Asamblea de Extremadura que es donde "verdaderamente" se aprueba con rango de ley, y previamente y como dice el texto legal tiene que pasar por el Ministerio de Universidades, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Estado, que van a emitir tres informes que no son vinculantes, pero que son preceptivos y "por tanto lo que hace es ralentizar toda la parte procesal para llegar al Parlamento", donde esperan que se apruebe "por una mayoría también importante".

De momento, cuentan con un único informe del Ministerio "desfavorable", pero que "no se correspondía con los datos, con aspectos legales", sino que era "tremendamente ideológico", ante lo que ha sostenido que "en este sentido hay que ser mucho más serio".

Un informe este último que no se puede subsanar o corregir, ha agregado, para defender que no lo han "hecho mal", que tienen detrás a un grupo educativo internacional que gestiona 75.000 alumnos en todo el mundo, y considerar que dicho informe es "ideológico" y no es técnico, ante lo que contrataron a un bufete de abogados y lo han "desmontado de la a la zeta".

Sobre los datos principales del proyecto cuyo expediente registraron en la entonces Dirección General de Universidades en 2022, Antonio Rubio ha puntualizado que presenta una oferta de diez grados, seis másteres y dos doctorados y dedica el 5 por ciento de su presupuesto a investigación, y que la idea es que su campus principal esté en Badajoz, aunque con extensión en otras ciudades extremeñas como han trasladado a los alcaldes de Mérida y de Cáceres, dado que esperan que acudan "muchos" estudiantes de otras comunidades autónomas y de Latinoamérica.

Asimismo y sobre la intención del curso 2025/2026 para el inicio de su actividad, ha reconocido que esperan que su implantación no se dilate en el tiempo aunque podría suceder, mientras que sobre su coexistencia con la Universidad de Extremadura ha destacado que han sido "extremadamente cautelosos" en que la oferta de Uninde, salvo en Ciencias de la Salud respecto a lo cual los estudiantes extremeños se van por la nota de corte, no coincide "en nada" con la UEx.