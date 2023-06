La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, dice que la primera reunión con Vox ha sido cordial y cree que llegarán a un acuerdo

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado su confianza en que muy pronto pueda anunciar un acuerdo con Vox para alcanzar el gobierno en Extremadura, aunque no ha desvelado si esta formación entrará en el Ejecutivo regional o no. Acuerdo, que ahora define como programático, para el que no ha puesto fechas, aunque la Asamblea se constituye el martes 20 de junio. Guardiola dice que no tiene prisas, pero si muchas ganas. María Guardiola ha abogado por mantener el contenido de estas conversaciones en la privacidad por la importancia que tienen, tras lo que ha reafirmado que siempre encima de la mesa estará el interés de los extremeños. Eso sí, en torno a las 861 medidas del PP planteadas en la campaña. Guardiola está convencida de que llegarán a un acuerdo con VOX y adelanta que esta semana habrá más reuniones. Tras el primer encuentro, que ha calificado de cordial, cree que la mayoría de sus medidas son asumibles por los votantes de VOX. En el encuentro ha participado el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, y otro miembro de este partido del que no ha desvelado si pertenece a la dirección nacional.

En cuanto a la fusión de Don Benito y Villanueva, Guardiola apoya la fusión, pero dice que el proceso no ha sido transparente. Por otro lado, sobre aspectos que le pueden separar de Vox como el movimiento LGTBI, Guardiola dice que defenderá a todos los extremeños y que miembros de su dirección han participado el pasado fin de semana en la Fiesta de Los Palomos de Badajoz. En cuanto a las últimas incidencias en el tren extremeño, pide a Sánchez que cese a quien corresponda y dice que el Pacto Por el Ferrocarril no ha valido para nada.