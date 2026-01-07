El precio de la vivienda usada sube un 5 % en Extremadura en 2025

El precio de la vivienda usada subió un 5 % interanual en Extremadura en el año 2025 hasta situarse en 1.035 euros el metro cuadrado, según el portal inmobiliario Idealista.

En el caso de la provincia de Cáceres se incrementaron un 6,6 % y un 3,5 % en la de Badajoz, según ha informado en un comunicado.

En la tasa trimestral se produjo un incremento del 4,7 % respecto a septiembre y con respecto al mes anterior la variación al alza fue del 1,2 %.

Las capitales extremeñas se registró un comportamientos alcistas durante el último año.

En Badajoz los precios crecieron un 6,4 % hasta los 1.577 euros/m2 y en Cáceres el precio subió un 15,2 %, lo que supone la mayor subida de todos los municipios analizados por

idealista en Extremadura, hasta 1.568 euros/m2.

En la capital autonómica, Mérida, se produjo una subida de precio del 14,8 % durante el último año, hasta situarse en los 1.110 euros/m2.

A nivel nacional , el precio de la vivienda usada registró un alza del 16,2 % interanual al cierre de 2025, que deja el metro cuadrado en 2.639 euros.