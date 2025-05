El pleno de este jueves confrontará por primera vez a Gallardo y a Guardiola en el turno de preguntas a la Presidenta

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se estrenará este jueves como presidente de su grupo parlamentario en la Asamblea formulando una pregunta a la presidenta de la Junta en la que planteará la necesidad de alcanzar acuerdos y consensos para que los extremeños tengan "un futuro mejor".

El líder de los socialistas, que en concreto preguntará a Guardiola "qué valor le otorga al diálogo en su acción de gobierno", se sentará por primera vez en el escaño del líder de la oposición en el parlamento regional, donde jurará o prometerá su cargo, y tras la polémica suscitada en torno al movimiento iniciado por el propio Gallardo antes de que el juzgado que lleva el proceso judicial en el que está inmerso por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz ordenara la apertura de juicio oral.

Una entrada en el parlamento regional que llega bajo las críticas del resto de los grupos parlamentarios, desde el reproche de Unidas por Extremadura por las formas utilizadas, pasando por las acusaciones de intentar "obstaculizar y retrasar" el procedimiento judicial en el que está inmerso por parte del PP, e incluso la imputación de un posible "fraude de ley" por parte de Vox.

Unas críticas que han recibido la respuesta de la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, que incluso las ha calificado como "chorradas", al referirse a las últimas críticas sobre la entrada de Gallardo en la Diputación Permanente del parlamento regional como parte de una estrategia para mantener su aforamiento en caso de adelanto electoral.

"Si Miguel Ángel Gallardo va a entrar como presidente del Grupo Parlamentario Socialista deberá estar en la Diputación Permanente. No es ninguna treta, no es nada maquiavélico, no es sórdido, nada extraño, nada raro para protegerse. ¡Chorradas!", ha exclamado.

La diputada socialista, asimismo, ha pedido explicaciones a quienes ven un posible "fraude de ley" en la entrada de Gallardo, como así ocurriría, ha dicho, si no formara parte de la lista electoral, y tras enmarcar la renuncia de la diputada Maricruz Rodríguez y de quienes le precedían en la lista en la "lealtad" a su partido, a fin de facilitar que su líder pueda debatir en el parlamento con María Guardiola los dos años que restan de legislatura.

"Cuando nuestro partido nos pide que demos un paso atrás por el interés general, lo damos sin esperar nada a cambio", ha argumentado Álvarez, quien ha devuelto la pregunta al PP al cuestionar si "el senador al que le pidió Feijóo que se fuera del Senado" para confrontar con Pedro Sánchez lo hizo "sin pedir nada a cambio".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que Gallardo va a protagonizar el "pleno de la vergüenza", donde "no va a tomar posesión un diputado, sino un aprovechado", porque se va a consumar la "treta indigna" del líder socialista para "conseguir un aforamiento" para su "protección personal".

Lo hará utilizando el parlamento regional como una "madriguera para esconderse" y, de paso, ha remarcado, para "obstaculizar y retrasar" el procedimiento judicial en el que se encuentra inmerso.

"Verle aquí este jueves va a constatar el aprovechamiento que está haciendo de la Asamblea de Extremadura huyendo de la justicia", en lo que ha calificado como "el mayor atraco político a la democracia de la Asamblea de Extremadura desde que está en funcionamiento", ha asegurado, y todo ello con el "beneplácito" de una "parte" de su partido, porque "todo el mundo sabe" que hay otra en la militancia socialista y de sus votantes que "están en contra de este atropello".

Esta apreciación sobre la división entre los socialistas respecto a la entrada de Gallardo en el parlamento ha sido compartida por el portavoz de Vox, Óscar Fernández, quien tras ver cómo no se ha atendido su propuesta de que se retirara del orden del día el juramento o promesa del acta de diputado de Gallardo, ha reiterado que la toma de posesión se ha consumado en "fraude de ley".

Así lo exponen en un escrito al que por el momento no han recibido respuesta por parte de los servicios jurídicos de la Asamblea, al tiempo que han expuesto una serie de preguntas a la presidenta de la Cámara sobre el procedimiento que se ha seguido para que Gallardo sea nombrado presidente de su Grupo Parlamentario --lo que le permitirá preguntar ya el jueves a Guardiola-- sin ni siquiera haber acatado el Estatuto de Autonomía, como está previsto este jueves.

"Nosotros pensamos que todo lo que está pasando es un auténtico fraude de ley", ha remarcado Fernández, y por ello han pedido que "no se reconozca" a Gallardo como diputado.

A preguntas de los medios sobre los motivos por los que consideran que se trata de un fraude de ley, ha argumentado que Gallardo está "utilizando la ley para beneficiarse a sí mismo". "Está retorciendo la ley para beneficiarse en primera persona y de manera absolutamente espuria".

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también se ha referido a la última "triquiñuela" de Gallardo para entrar como presidente del Grupo Socialista antes del acatamiento previsto para el jueves con el objetivo de estrenarse confrontando directamente con María Guardiola.

Para la coalición es algo que "no era necesario" y que además "alimenta el ruido" en torno a su entrada en la Asamblea, demostrando una "torpeza inaudita" que además de dar pie al "relato" de PP y Vox está "abochornando" a los propios militantes socialistas.

En todo caso, considera que Gallardo está en su derecho de coger su acta como diputado e, independientemente de si es oportuno, o de si les parece "más o menos ético", es "legítimo", en tanto que estaba en una lista electoral que fue votada y compañeros suyos o bien han dejado el acta o han rechazado entrar, "igual" que hizo Feijóo cuando entró en el Senado para confrontar con Pedro Sánchez.

Pero al igual que legítimo, desde la coalición de izquierdas tenían claro que PP y Vox iban a "emponzoñar y enfangar", con lo cual Gallardo "lo único que ha hecho ha sido alimentar con su torpeza el relato, que obviamente nosotros creemos que es cierto, de que se está escondiendo de la justicia de alguna manera".

LEY DE CONCORDIA

Más allá de los focos que atraerá la entrada de Gallardo, el pleno contará con otras dos preguntas a la presidenta de la Junta que versarán sobre los aforamientos, formulada por Vox, y sobre el impulso al sector empresarial de defensa, a cargo de Unidas por Extremadura.

A su vez, Unidas por Extremadura preguntará a los miembros del Consejo de Gobierno sobre las ayudas a la rehabilitación energética; mientras que Vox lo hará sobre las relaciones de la Junta con el PSOE y sus intenciones de negociar con esta formación los presupuestos de 2026; así como el PSOE se centrará en la política de personal sanitario y la evolución del precio de la vivienda.

Posteriormente, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, comparecerá para hablar sobre el Programa de Desarrollo Rural (PDR), a quien seguirá el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura a la Ley de Concordia elaborada conjuntamente por PP y Vox que deroga la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Asimismo, se incluye una moción subsiguiente a una interpelación instando a la Junta a adoptar una serie de medidas en materia hídrica, a propuesta de Unidas por Extremadura.

Finalmente, se debatirá una propuesta de impulso en la que Vox pide la reapertura de Cirugía Vascular en Cáceres; y otra del PSOE en la que insta a la Junta a gestionar residencias. Por último, los socialistas pedirán el pronunciamiento de la Cámara a favor de la jornada laboral de 37,5 horas.