El PP niega que el pin parental forme parte del acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura y rechazará su propuesta de impulso

El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha negado que el pin parental forme parte del acuerdo con Vox para gobernar la Junta de Extremadura y defiende que, en el artículo 32 de ese pacto, solo se recoge la libertad de los padres para elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos, por lo que no apoyará la propuesta de impulso registrada por Vox en la Asamblea de Extremadura en la que se solicita la retirada de libros de texto que contengan "cualquier adoctrinamiento".

"El pacto de gobernabilidad que tiene el Partido Popular con Vox en Extremadura es público y es meridianamente claro y no existe en este pacto ningún tipo de pin parental", ha recalcado, al tiempo que ha aclarado que el pacto apuesta por la defensa de la libertad de los padres a la elección de centro, igual como viene recogido en el artículo 27.3 de la Constitución.

Asimismo, ha defendido la profesionalidad de los docentes en la región y ha negado que exista "ningún tipo de adoctrinamiento". "Por lo tanto, nosotros donde vamos a estar es en el pacto que hemos firmado", ha recalcado Sánchez Juliá que ha mostrado su confianza en los profesionales de la educación en la región.

"Nosotros no nos vamos a salir del pacto de gobernabilidad que hemos firmado, que no refleja nada de lo que aparece en esa opción", ha insistido Sánchez Juliá que ha dicho que "la libertad que van a defender" es la de elección de centro tal y como se recoge en el pacto pero "no" se van a salir de ahí porque en el pacto "no aparece ningún tipo de pin parental", ha concluido.