La Junta de Extremadura ha abonado esta semana más de 22 millones de euros en ayudas agroganaderas

La Junta de Extremadura ha completado esta semana el pago de más de 22 millones de euros en ayudas agroganaderas, que abarcan a las Organizaciones Agroganaderas de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), la Intervención Sectorial Apícola y la destilación de subproductos de la vinificación.

El total abonado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural para la anualidad 2025 asciende a 16.404.180,48 euros para las 25 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Extremadura.

Los ingresos ya se han hecho efectivos, cumpliendo el compromiso de que todos los abonos se realizaran antes del 15 de octubre.

Respecto al sector apícola, la Junta ha pagado 4.231.289,99 euros correspondientes a la Intervención Sectorial Apícola 2026, ejecutando el 99,91 por ciento del crédito disponible.

Tras la modificación del Decreto 24/2025, se han redistribuido fondos y se han elevado los límites de varias líneas de apoyo, lo que ha permitido abonar prácticamente la totalidad de los fondos disponibles, cuyos pagos se han ingresado este miércoles a los apicultores.

Asimismo, la consejería ha completado el pago de 1.645.820,19 euros correspondientes a la Ayuda a la Destilación de Subproductos de la Vinificación de la campaña 2025/2026.

El ingreso, previsto entre el 9 y el 14 de octubre, ya ha sido efectuado en la cuenta de la única destiladora de la región, VIÑAOLIVA S. COOP.

Esta ayuda garantiza la continuidad de un proceso esencial para la sostenibilidad de la industria vitivinícola extremeña.