Un incendio en Villanueva de la Vera deja importantes daños materiales en dos viviendas

Los bomberos de la Diputación de Cáceres han intervenido en la extinción del incendio de una vivienda de la localidad Villanueva de la Vera, el cual ha acabado extendiéndose a otra casa colindante, dejando importantes daños materiales en ambos inmuebles.

Concretamente, a consecuencia de este fuego registrado minutos después de las 20,00 horas de este pasado sábado, se ha producido el derrumbe total de una de las viviendas y el parcial de otra, sin tener que lamentar daños personales.

Cabe destacar, según precisa la Guardia Civil de Cáceres, que las edificaciones, ubicadas en la calle El Barrio de la referida localidad, poseían estructuras antiguas de adobe y madera.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como dotaciones de bomberos del Sepei procedentes de Jarandilla, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, amén del vehículo de mando, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas del suceso.