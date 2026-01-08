Granja de Torrehermosa se incorpora al servicio de recogida de residuos urbanos de Promedio

La localidad pacense de Granja de Torrehermosa se ha incorporado desde el pasado 1 de enero al servicio de recogida y transporte de los residuos domésticos del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, que está trabajando durante estas primeras semanas en la renovación de contenedores grises, amarillos y azules en el municipio, así como en la reorganización y mejora de las condiciones de limpieza tanto de los propios contenedores como de su entorno.

Asimismo, se ha comenzado recogiendo inicialmente la fracción resto (contenedor gris) seis veces por semana y los contenedores amarillos y azules dos veces en cada caso, mientras se ejecutan las labores de puesta a punto del servicio y campañas informativas.

Tras este periodo inicial, las condiciones se igualarán con el resto de municipios consorciados a Promedio, con cuatro recogidas de fracción resto, dos de materia orgánica, dos de envases de plástico latas y briks y dos de papel y cartón, en cada semana.

Al respecto, se recomienda el depósito de los residuos bien plegados, dentro del contenedor y en días cercanos a la recogida, para facilitar la labor de los operarios del servicio.

A su vez, el lavado de los contenedores se realizará mensualmente con un refuerzo extra en los meses veraniegos, además de establecer la limpieza exterior del contenedor y su ubicación mensualmente con un vehículo de hidrolimpieza.

Según la programación del consorcio y para dar cumplimiento a la legislación en materia de residuos, Granja de Torrehermosa se incorporará a la recogida de la fracción orgánica a través del contenedor marrón cerrado con llave durante el próximo mes de marzo. Esta nueva implantación llevará consigo acciones de planificación, reparto de materiales y difusión de información a la población en las semanas previas a la puesta en marcha.

Desde el consorcio se apela a la colaboración de los vecinos de Granja de Torrehermosa para que, en conjunto, se avance en la consecución de los objetivos de prevención y reciclado de los residuos, "llevando a cabo un uso racional y responsable de los recursos", según indica la diputación pacense en nota de prensa.