La Gestora del PSOE envía una carta a la militancia en la que denuncia la pérdida de autonomía regional y hace balance

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha denunciado hoy la situación de bloqueo e inestabilidad política que vive la comunidad autónoma, “Extremadura contempla atónita cómo su futuro se decide fuera de la región, en despachos de Madrid y al dictado de los intereses del PP y Vox”. Cuando se cumple un mes de la constitución de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, Quintana ha subrayado que este órgano trabaja “desde la humildad, la sencillez y la responsabilidad” para garantizar la estabilidad interna del partido y ejercer una oposición firme y útil para la ciudadanía.

Lo ha hecho a través de una carta que ha enviado a la militancia. En ella, el PSOE de Extremadura considera que la legislatura ha arrancado marcada por “una pelea de sillones sin precedentes entre Guardiola y Vox”, una situación que, a juicio de los socialistas, evidencia que “nunca antes Extremadura había perdido tanta autonomía política”. “Lo que debería resolverse pensando en los intereses de nuestra tierra se está utilizando con cálculos electoralistas de la derecha y la ultraderecha”, ha señalado.

En la misiva, Quintana ha repasado alguno de los hitos de este último mes. Ha destacado que el PSOE estará representado en la Mesa de la Asamblea de Extremadura por Eduardo Béjar, recientemente nombrado vicepresidente segundo de la Cámara, a quien ha trasladado su enhorabuena y confianza en su labor institucional. Asimismo, ha querido reconocer públicamente el trabajo desarrollado por Blanca Martín durante sus diez años como presidenta de la Asamblea de Extremadura, una etapa en la que, según ha remarcado, “la institución ha estado por encima de personalismos, con la igualdad, la institucionalidad y el respeto político como bandera”.

Además, ha dado a conocer a la militancia la nueva dirección del Grupo Parlamentario Socialista que contará con José María Vergeles, como presidente; Piedad Álvarez, portavoz; Raquel Medina, secretaria general; Álvaro Sánchez Cotrina, portavoz adjunto; Manuel Mejías, secretario general adjunto y Lara Garlito, como vocal.

Se trata, en palabras de Quintana, de un equipo de hombres y mujeres que “serán un dique de contención frente a las políticas de recortes de derechos fundamentales y a los ataques que ya estamos viendo contra el mundo rural”.

GOBIERNO

En el escrito, el presidente de la Comisión Gestora reconoce que “es tiempo de Extremadura y es de que Guardiola forme gobierno. Quien llevó a la región a unas elecciones por su propio ego debe ahora sacarla del atolladero”. En este sentido, ha reiterado que el PSOE ejercerá como principal fuerza de la oposición. “El PSOE siempre será una alternativa de gobierno frente a las derechas, nunca un aliado. La ciudadanía nos ha enviado un mensaje claro y lo vamos a cumplir con responsabilidad y firmeza”, ha escrito.

Quintana también ha anunciado en la carta que, una vez resuelta la gobernabilidad de la región, la Comisión Gestora convocará un Comité Regional que activará el proceso para que el PSOE de Extremadura recupere cuanto antes la normalidad orgánica con una nueva dirección regional elegida democráticamente. “Los extremeños y extremeñas esperan al PSOE de siempre: unido, cohesionado y fuerte, preparado para dar la batalla política poniendo a la ciudadanía en el centro de todas las decisiones”, ha afirmado.

Por último, ha avanzado en la misiva que, en los próximos días, la Asamblea de Extremadura elegirá a los representantes autonómicos en el Senado. El PSOE designará a un senador o senadora con dedicación exclusiva para defender los intereses de Extremadura en la Cámara Alta. Quintana ha concluido mostrando su confianza en que el partido “sabrá estar a la altura del momento político” y en que, con unidad y trabajo, el PSOE de Extremadura volverá a situarse “a la vanguardia de lo que la sociedad extremeña demanda”.