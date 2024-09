Este jueves Cáceres acogerá el I Congreso Potencial Digital con más de 2.400 empresas y profesionales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, inaugura el próximo día 19 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Cáceres, el I Congreso Potencial Digital, que se enmarca dentro de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027.

La plataforma de inscripciones del Congreso se ha cerrado con solicitudes de 2.400 empresas y profesionales, a los que se suman más de 700 universitarios y representantes institucionales que asistirán durante las dos jornadas programadas a ponencias inspiradoras, sesiones interactivas y demostraciones prácticas, diseñadas para invitar a empresas y profesionales a explorar las posibilidades infinitas que la tecnología ofrece.

El encuentro está dirigido a empresas de todo tipo, emprendedores, estudiantes y futuros profesionales, así como a familias preocupadas o interesadas en asuntos de ciberseguridad, que afectan a toda la ciudadanía, por lo que es una oportunidad única para establecer contactos, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El Congreso Potencial Digital, enmarcado dentro de la Estrategia de Transformación Digital 2027, marcará un antes y un después, y se impulsa con el propósito de despertar el potencial digital y propulsar el talento que existe en la región.

De igual modo busca posicionar a Extremadura como referente en el ámbito de la transformación digital en nuestro país, centrando esta primera edición en aquellos aspectos que tienen que ver con la transformación digital, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

En las dos jornadas participarán expertos de primer nivel nacional e internacional, como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica; el ex ministro Manuel Pimentel como experto en el desarrollo digital en el mundo rural; Javier Sirvent, considerado el primer Technology Evangelist español; ingeniero, emprendedor y Divulgador Científico; Laura Lacarra, Head Developer Relations Telefónica, Big Data & IA Expert y Forbes most creative in business; Manuel Tamames, 'LinkedIn Top Voice' en Inteligencia artificial y MarTech; o Sergio González 'Suko' colaborador, coordinador de guiones y guionista en 'El Hormiguero 3.0', entre otros, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias y avances en estas áreas clave.

Además, se desarrollará una actividad para 1.200 alumnos de la ESO de los diferentes institutos de Cáceres en la última jornada del Congreso.

Este importante evento será conducido por el analista, escritor y conferenciante Phil González, también ofrecerá un espacio expositivo donde empresas tecnológicas presentarán sus soluciones innovadoras y productos de vanguardia. Se desarrollarán talleres demostrativos que permitirán a los asistentes interactuar con las nuevas tecnologías y entender su aplicación práctica en distintos contextos, incluyendo una carpa exterior dedicada exclusivamente a la Agricultura de Precisión, en la que no solamente habrá un espacio expositivo para empresas y profesionales, sino que se desarrollarán demostraciones dentro del ámbito de la sensoria o la agricultura con drones.