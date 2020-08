El DOE publica las nuevas medidas de cierre de locales de ocio nocturno

Nuevas medidas contra el COVID-19

El Diario Oficial de Extremadura publica hoy una resolución del Consejero de Sanidad, por la que se establecen las 11 medidas y 3 recomendaciones aprobadas en el último consejo interterritorial. Estas incluyen desde hoy en toda la región el cierre de discotecas, salas de baile, bares de copas y el cierre a la 1 para cafeterías, terrazas y restaurantes. Se prohíben los botellones y no se podrá fumar cuando no se pueda respetar una distancia mínima de 2 metros. Se recomienda que no haya reuniones de más de 10 personas.