El Ayuntamiento de Badajoz lanza una campaña de promoción y apoyo al sector de la Hostelería

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Turismo, ha lanzado una campaña para promocionar la hostelería "segura" del término municipal de la capital pacense a través de vídeos en los que los profesionales del sector en activo ensalzarán su negocio y el cumplimiento de las medidas de prevención.

Un jurado popular puede participar votando a través de las redes sociales y la web de Turismo por el vídeo que más le guste, y los establecimientos ganadores recibirán premios que oscilan entre 500 y 100 euros, en el marco de la campaña promocional 'Badajoz hostelería segura' que ha sido presentada en una rueda de prensa telemática por el concejal delegado del área, Jaime Mejías.

En su intervención, ha explicado que desde la Concejalía de Turismo y en "connivencia" con el equipo de gobierno trabajan desde el inicio de la pandemia para apoyar al sector de la hostelería de Badajoz y que, en esta ocasión, y en colaboración con la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz, como integrante del sello de calidad 'Saborea Badajoz', ponen en marcha esta campaña de promoción y apoyo al sector con el objetivo de poner en valor las medidas de prevención que cumple cada establecimiento "en pro de una vuelta segura a nuestra hostelería".

A este respecto, ha recordado que 2021 arrancó con una "paralización integral" del sector de la hostelería a nivel nacional, la llamada 'tercera ola' que afectó al sector en la ciudad con unas cifras "alarmantes" de cierre de la actividad sin ingresos.

Unas medidas que les han puesto en una situación "muy complicada" y ante la cual han querido lanzar esta campaña para que los bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad y sus pedanías "inviten a volver a sentir la ilusión que sus locales generan en nosotros de una manera segura y cumpliendo con todas las medidas preventivas".

De este modo, el objetivo de esta campaña es promocionar una hostelería "segura" y dar publicidad a los bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad fomentando el cumplimiento de todas las directrices y buenas prácticas en las actividades de restauración ante la Covid-19.

Así, Mejías se ha referido a tres objetivos concretos como la "motivación", que supondría "afianzar el sentimiento de pertenencia a un lugar y las ganas de volver a disfrutar de nuestra hostelería"; "solidaridad" y "potenciar la vuelta a la normalidad de este sector activando su economía"; y "apoyo" dado que la hostelería de la ciudad es "segura" y "los datos así lo demuestran".

"Queremos secundar desde nuestra Concejalía de Turismo y desde este equipo de gobierno esta reivindicación y apelar a la responsabilidad personal de todos los clientes de la hostelería de Badajoz y a cumplir y a seguir cumpliendo con todas las normas sanitarias para la vuelta trabajo y la vuelta a la actividad de esa normalidad que antes teníamos sin incidencias", ha remarcado el edil de Turismo.

Jaime Mejías ha detallado que para participar en la campaña promocional el requisito "fundamental" es que profesionales en activo del sector de la hostelería del término municipal de Badajoz, capital y pedanías, hagan un vídeo en el que ensalcen su negocio en cuestión "dándole un un toque de humor", "creatividad" o "originalidad" y "sobre todo" las medidas de prevención para fomentar la "hostelería segura". El vídeo se puede enviar vía 'WhatsApp' al 649774710 o por email a saboreabadajoz@aytobadajoz.es.

Al respecto, ha explicado que se trata de invitar a los clientes a acudir al establecimiento, a cumplir las normas de prevención y también a animar a los habituales a darle un 'like' al vídeo en las redes sociales de la Concejalía en las que se colgarán, así como en la página web de la Concejalía de Turismo, a la que se debe remitir junto al vídeo los datos del establecimiento participante y la persona de contacto.

El vídeo debe reunir cuatro requisitos como estar grabado en posición horizontal, ser filmado en cada establecimiento participante, tener una duración máxima de un minuto y contener el eslogan 'Badajoz hostelería segura'. La participación es "100 por cien gratuita", no genera gastos de inscripción ni coste para los participantes y los vídeos se deben remitir del 28 de abril al 16 de mayo, para proceder a la votación una vez publicados del 17 mayo al 20 de junio.

Los vídeos que obtengan más 'like' o 'me gusta' serán los ganadores de distintos premios, consistentes el primer clasificado en una aportación de 500 euros, el segundo de 400 euros, el tercero de 300, el cuarto de 200 y el quinto de 100 euros, de manera que, como ha concluido Mejías, "independientemente de darle publicidad, de hacer una iniciativa bonita donde se fomente la hostelería segura y la seguridad de consumir en nuestros establecimientos" se da "un plus" con esta serie de premios económicos.