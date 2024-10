Acuerdo Luso-Hispano en gestión hídrica, posturas encontradas en el AVE, Portugal prioriza la conexión norte, España la extremeña

Se celebraba este miércoles en la ciudad portuguesa de Faro el XXXV Foro Hispano-portugués, y lo hacía con la firma de once acuerdos entre los Gobiernos de España y Portugal, entre ellos se incluyen la regulación de los caudales del Tajo y el Guadiana, aunque siguen sin coincidir en lo que respecta a las fechas y la prioridad del tren de alta velocidad.

Así, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez reiteraba que el compromiso de su Ejecutivo con el AVE que unirá Madrid-Lisboa es para 2030, mientras que el que conectará la capital de Portugal con Oporto y Vigo es para 2032.

Sin embargo, el presidente portugués Luis Montenegro, sin mencionar fechas, remarcó que la "primera" prioridad de su Gobierno es la conexión Lisboa-Oporto-Vigo, mientras que "la segunda prioridad" es la que vinculará la capital con Madrid, a través de la localidad lusa de Évora y Badajoz.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, lamentaba el resultado de la Cumbre, en la que el Gobierno español, asegura "no ha defendido los intereses" de los extremeños, y donde "no se ha concretado absolutamente nada", más allá de la construcción del puente internacional sobre el río Sever entre Cedillo y Nisa, cuestión que ya se conocía, apunta. Criticaba Bautista, que siga la incertidumbre ante la llegada del AVE a Extremadura.

Por otro lado, se acordaba la "gestión compartida y sostenible" de los recursos hídricos, en un contexto de crisis climática y periodos de sequía, acordándose establecer un régimen de caudales mínimos en el Tajo y el Guadiana, en el marco del Convenio de la Albufeira. En el caso del Tajo, España y Portugal han fijado los principios que regirán un caudal diario a partir de la presa de Cedillo, en Cáceres, para preservar los caudales circundantes.

Y en relación a los recursos hídricos, ayer la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, esperaba las aclaraciones de Portugal respecto al pago por el uso del agua del embalse de Alqueva, porque apunta que hay cuestiones que no han sido explicadas.