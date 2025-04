Roxette ofrecerá el 28 de junio en el Teatro Romano de Mérida uno de sus dos conciertos en España

El grupo sueco Roxette ofrecerá el próximo 28 de junio en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone & Music Festival, uno de los dos conciertos que celebrará en España.

El concierto de Roxette completa el cartel de la décima edición del Stone& Music, según ha confirmado el director del certamen, Carlos Lobo, en rueda de prensa este martes junto con el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, o la coordinadora del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, María Emilia Parejo

"Es un cartel hecho para todos los públicos y lo cerramos con el anuncio de esta banda mítica", ha expresado Carlos Lobo, que también ha destacado la proyección del Stone con la reaparición de Raphael, algo "que él tenía la ilusión de que fuese en el Teatro Romano de Mérida".

Así, Roxette llegará al Teatro Romano capitaneado por Per Gessle, y ofrecerá en Mérida será uno de los dos únicos conciertos de este verano en toda España, por lo que será "una oportunidad única" de escuchar en directo sus grandes éxitos como 'It Must Have Been Love', 'Spending My Time' o 'Listen To Your Heart'.

Las entradas para asistir a este concierto se ponen a la venta este miércoles, 30 de abril, a partir de las 10,00 horas.

Cabe recordar que el Stone& Music arrancará el próximo 1 de junio con el concierto de Ana Belén; Antonio Orozco (5 y 6 de junio); Vanesa Martín (7 de junio); Bryan Adams (8 de junio); Viva Suecia (13 de junio); Lori Meyers (14 de junio); Raphael (15 de junio); Il Volo (20 de junio) o Pecos (21 y 22 de junio).

Seis de los doce conciertos del festival ya han colgado el cartel de 'no hay entradas, lo cual demuestra que "el público ha vuelto a responder a una propuesta musical única que combina artistas de distintos géneros y estilos", señala.