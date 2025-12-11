Las oficinas de Turismo atendieron durante el puente a un total de 5.370 visitantes, el mayor dato de los últimos seis años

De acuerdo con los datos estadísticos registrados durante el período comprendido entre el 5 de noviembre (viernes) hasta el 9 de diciembre (martes) fueron atendidos en las oficinas de turismo un total de 5.370 visitantes, de los cuales 4.930 tuvieron origen nacional y 440 origen internacional.

Los 4.930 visitantes nacionales vuelven a tener las procedencias que se dan con mayor asiduidad por este orden: Andalucía con un 37,65%, Madrid con un 23,41 %, y por último Castilla y León con un 9,07%.

En lo que respecta a los visitantes internacionales fueron un total de 440 turistas atendidos, suponen 160,4 % más en comparación con las registradas durante el mismo periodo del año 2024, o lo que es lo mismo 271 visitantes internacionales más. Es el mejor dato registrado de visitantes internacionales superando a los recibidos en 2019 (mejor año).

De entre todos los visitantes extranjeros las nacionalidades que visitaron la ciudad fueron por este orden: Portugal con un 59,55%, Colombia con un 7,73% y Francia con 5%.

El delegado de Turismo, Felipe González, destaca que “durante el reciente puente de 2025 se ha registrado una elevada afluencia de visitantes, marcada por la diversidad de perfiles y por un notable interés en las actividades vinculadas al ambiente navideño que ya se encontraba plenamente instalado en la ciudad. La iluminación especial, los mercadillos temáticos y la programación cultural han actuado como elementos dinamizadores, atrayendo tanto a turistas nacionales como a visitantes de proximidad”.