Las oficinas de Turismo atendieron durante el puente a un total de 5.370 visitantes, el mayor dato de los últimos seis años

El delegado de Turismo, Felipe González, destaca que "durante el reciente puente de 2025 se ha registrado una elevada afluencia de visitantes, marcada por la diversidad de perfiles y por un notable interés en las actividades vinculadas al ambiente navideño

Alumbrado Navidad Mérida 2025
Alumbrado Navidad Mérida 2025 | Ayto. Mérida

De acuerdo con los datos estadísticos registrados durante el período comprendido entre el 5 de noviembre (viernes) hasta el 9 de diciembre (martes) fueron atendidos en las oficinas de turismo un total de 5.370 visitantes, de los cuales 4.930 tuvieron origen nacional y 440 origen internacional.

Los 4.930 visitantes nacionales vuelven a tener las procedencias que se dan con mayor asiduidad por este orden: Andalucía con un 37,65%, Madrid con un 23,41 %, y por último Castilla y León con un 9,07%.

En lo que respecta a los visitantes internacionales fueron un total de 440 turistas atendidos, suponen 160,4 % más en comparación con las registradas durante el mismo periodo del año 2024, o lo que es lo mismo 271 visitantes internacionales más. Es el mejor dato registrado de visitantes internacionales superando a los recibidos en 2019 (mejor año).

De entre todos los visitantes extranjeros las nacionalidades que visitaron la ciudad fueron por este orden: Portugal con un 59,55%, Colombia con un 7,73% y Francia con 5%.

El delegado de Turismo, Felipe González, destaca que “durante el reciente puente de 2025 se ha registrado una elevada afluencia de visitantes, marcada por la diversidad de perfiles y por un notable interés en las actividades vinculadas al ambiente navideño que ya se encontraba plenamente instalado en la ciudad. La iluminación especial, los mercadillos temáticos y la programación cultural han actuado como elementos dinamizadores, atrayendo tanto a turistas nacionales como a visitantes de proximidad”.

