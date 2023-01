Osuna asegura que el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad será una realidad

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que próximamente se licitará la redacción del proyecto para la construcción de un hogar de mayores en la barriada de Nueva Ciudad.

Unas nuevas instalaciones para la población mayor de la zona que se ubicará en la parcela anexa a la parroquia de Nuestra Señora de Los Milagros, y cuya construcción se sufragará con los fondos procedentes del remanente de tesorería del último ejercicio presupuestario.

Rodríguez Osuna ha realizado este anuncio en una rueda de prensa, acompañado por la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en otro hogar de mayores, en este caso el de la calle Calvario, donde han anunciado una campaña informativa sobre la última subida de las pensiones, y su impacto en los mayores de la región.

En esta línea, el alcalde y candidato socialista a la reelección en las elecciones de mayo ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha por el consistorio destinadas a este grupo social.

Acompañado también por la concejala de mayores y responsable del área en la Ejecutiva regional del PSOE de Extremadura, Catalina Alarcón, Rodríguez Osuna ha señalado que este partido ha sido el que "más ha hecho por las pensiones".

Así, ha señalado que la última reforma, en la que se condiciona el incremento anual al IPC, se traducirá, de media, en unos 1.000 euros más al año para los pensionistas, así como ha destacado que las más bajas, es decir, las no contributivas, aumentarán un 15 por ciento.

Otras medidas destacadas por el alcalde ha sido la adhesión a la gratuidad del transporte urbano en autobús, siguiendo la línea de los gobiernos central y regional, con los abonos de transporte en tren y bus.

Asimismo, el alcalde ha señalado que Mérida es un "ejemplo" en políticas para mayores, y en este sentido ha señalado los más de 800 usuarios que hay en los centros de mayores, y los más de 600 beneficiarios de la ayuda a domicilio o los 275 de teleasistencia que reciben estos servicios gratuitamente.

Rodríguez Osuna ha repasado otros programas que desempeña el ayuntamiento en colaboración con la Junta de Extremadura destinado a la población mayor, como Lazos, y otros enmarcados en las políticas de ocio y vida saludable.

GOBERNAR "NO ES UNA TÓMBOLA"

En su intervención, ha destacado el esfuerzo del Gobierno y de la Junta, y en este sentido ha subrayado la "solvencia política" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de quien ha destacado que gobernar una región o una ciudad, ha dicho, es "tener conocimiento de la realidad de las cosas, de los datos, circunstancias y situaciones".

"No es una tómbola gobernar una región o una ciudad", ha señalado, al tiempo que ha añadido que hay que estar "capacitado para hacerlo y tener solvencia política", ha afirmado.

Rodríguez Osuna ha dicho que es importante que los ciudadanos que votarán en mayo a "quienes van a dar la gestión de sus vidas" recuerden que "la solvencia, la experiencia y la gestión son importantísimos" y que, al igual que "nadie pondría a dirigir su empresa a una persona sin capacidad para ello, no es comprensible que el PP no ponga a gente que no es solvente".

Así, se ha referido, sin decir nombres, a "una líder regional o un líder local que no es solvente ni tiene conocimiento de la realidad", que ahora tratan de "intentar decir a los que saben como se gestionan las cosas" como hay que gestionarlas.

En este punto, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos serán "inteligentes" el próximo 28 mayo, día de las elecciones autonómicas y municipales, fecha hasta la que los socialistas seguirán recordando a la gente sus políticas.