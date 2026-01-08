Mérida cierra el año 2025 con un notable descenso en las cifras de paro que se sitúan en 4.318 personas desempleadas

El portavoz municipal, Julio César Fuster, ha destacado el descenso generalizado en los datos de desempleo de la ciudad, que “comenzó el año 2025 con 4.531 personas en situación de desempleo y hemos terminado el mes de diciembre con 4.318 personas”, lo que “significa que 221 personas han encontrado trabajo”.

De esta manera, Fuster ha señalado que “la reducción del desempleo en la ciudad de Mérida es siempre una buena noticia” y ha subrayado que “este equipo de gobierno sigue ocupado y preocupado para que cada vez haya mejor desarrollo económico y empleo en la ciudad”.

Así, ha continuado que el empleo y el acceso a este son “el mejor termómetro” para el desarrollo económico de la sociedad.

En este sentido, ha puntualizado que estos datos son resultado no solo de las diferentes iniciativas e inversiones en materia de empleo público puestas en marcha

por el Gobierno municipal, sino también gracias al “esfuerzo de las empresas privadas de Mérida que son el motor del desarrollo económico y generadoras de empleo en la ciudad”.

Fuster también ha resaltado que tras la reforma laboral, impulsada por el Gobierno de España, “el crecimiento del empleo y la calidad de los contratos indefinidos han sido una constante”, lo que evidencia el crecimiento en la tasa de empleo en el país, que “se sitúa entre el 2,4 por ciento y el 2,5 por ciento” y, además, se crearon “500 mil empleos en el año 2025”.

Asimismo, el portavoz municipal ha puesto en valor “la disminución del desempleo en la ciudad de Mérida aumentando el padrón municipal”, al tiempo que ha recordado que “en el año 2015, cuando llegamos al gobierno municipal, había un total de 8.379 personas en situación de desempleo, un 28,94 por ciento”.

Un dato que, según Fuster, contrasta con el actual, que “se sitúa en el 15,25 por ciento de desempleo”, gracias a que “hemos consolidado y lideramos la creación de empleo junto a las empresas y a las inversiones de empleo público en 4.061 personas que han encontrado empleo desde el año 2014 hasta 2025”, ha concluido.