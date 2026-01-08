Mérida comienza el año con una variada programación cultural y de ocio para todos los públicos

EVENTOS

Mérida arranca el nuevo año con una completa agenda de actividades culturales y de ocio dirigida a todos los públicos, que incluye cine familiar, teatro, exposiciones y encuentros vecinales.

Entre las propuestas destacadas del fin de semana se encuentra la proyección del clásico del cine infantil «La Historia Interminable», que tendrá lugar el próximo sábado 10 de enero en el Teatro María Luisa, en dos pases: a las 12:00 y a las 18:00 horas.

La entrada tendrá un precio de 3 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación CRIS contra el Cáncer, combinando así cultura y solidaridad. La película, dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la célebre novela de Michael Ende, es uno de los títulos más emblemáticos del cine fantástico de los años ochenta.

La programación teatral continúa el domingo 11 de enero, a las 18:30 horas, con el espectáculo «La Maestra», que se representará también en el Teatro María Luisa. La obra, protagonizada por Maren Basterretxea y Valentina Raposo y dirigida por Iván Alonso, rinde homenaje a las maestras de la República, poniendo en valor su compromiso con la educación, la libertad y la convivencia.

Se trata de una propuesta de teatro familiar, recomendada a partir de 6 años, que invita a reflexionar sobre la educación, la infancia y la libertad desde una mirada sensible y poética.

Por otro lado, el sábado 10 de enero, desde las 12:00 hasta las 16:00 horas, las Asociaciones de Vecinos de la Zona Sur y La Corchera celebrarán una convivencia vecinal en la Plaza José Zorrilla, con motivo del inicio del año 2026. Una actividad destinada a fomentar la participación ciudadana y la convivencia entre vecinos y vecinas.

Además, la exposición del Belén de Playmobil podrá visitarse hasta hoy jueves, 8 de enero, en la Colección Visigoda (Iglesia de Santa Clara). La muestra, organizada por el Museo Nacional de Arte Romano, reúne más de 3.000 figuras y piezas que recrean la época romana y sus monumentos más representativos, y ha sido una de las propuestas más visitadas durante la Navidad.

EXPOSICIÓN

CONVIVENCIA

El 10 de enero el Encuentro Vecinal Zona Sur 2026 de 12,00h – 16,00h.

CINE

CINE FAMILIAR: «La Historia Interminable»

El sábado 10 de enero este clásico del cine infantil narra la historia de Bastian, un chico que usa su imaginación como refugio para enfrentarse a los problemas que surgen en su día a día. Escondido en el desván de su colegio, Bastian devora durante las horas de clase un libro enigmático, ”La historia interminable”, que relata la paulatina destrucción del Reino de Fantasía. Una especie de ”Nada” misteriosa destruye el país y a las criaturas que lo habitan. A medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de Fantasía depende de él.

Se trata de una adaptación de la famosa novela de Michael Ende, dirigida por Wolfgang Petersen.

Pases: 12:00h y 18:00h. Entrada: 3€. A la venta en taquilla. Lo recaudado irá íntegramente destinado a la Fundación Cris Contra el Cáncer.

TEATRO

Teatro familiar «La Maestra»

11 enero a las 18,30h la maestra es valiente, hábil y risueña. Cree en las capacidades de los niños y las niñas, en las de todos y todas. La maestra y su pequeña clase han construido juntos una hermosa escuela en el bosque con cabida para todos los animales.

La palabra más querida por nuestra maestra es la libertad, por lo que quiere que su clase crezca libremente. Desgraciadamente, los mayores comienzan una guerra que obligará a nuestros protagonistas a dejar atrás su soñada escuela, un espacio construido desde el amor y el cuidado mutuo.

La historia de «La Maestra» es un intento loco y hermoso de ser libre y feliz. A través de esta historia viajan las palabras de aquellas valientes maestras y nos susurran al oído que la primera condición para ser libre es intentarlo.

Edad: +6 años Duración: 55′