El Ayuntamiento de Mérida fomenta el contacto de los vecinos con los servicios municipales para resolver incidencias

El Ayuntamiento de Mérida ha impulsado una campaña para facilitar el contacto de la ciudadanía con los servicios municipales de atención directa, que incluye el reparto de 5.000 imanes de nevera con los teléfonos de la concensionaria de agua, Aqualia, así como de alumbrado público, limpieza y recogida de enseres, jardines, Policía Local y emergencias.

Esta iniciativa está dirigida a las personas mayores, los más pequeños y a aquellas que, por distintas circunstancias, no puedan acceder a las redes sociales o internet, con el objetivo de comunicar cualquier incidencia relacionada con los servicios municipales en beneficio de toda la ciudadanía de Mérida.

La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha presentado este jueves dicha campaña, para la que ha anunciado que contará con la colaboración de los centros de mayores, asociaciones vecinales y la consejería del Centro Cultural Alcazaba, donde se distribuirán los imanes, que pueden recogerse uno por persona, con el fin de llegar al mayor número posible de emeritenses.

Así, como ha informado la edil, aunque las redes sociales son un medio eficaz para que la ciudadanía exprese su malestar, la habilitación de estos canales oficiales "permite llegar al lugar afectado y que el servicio correspondiente atienda de forma adecuada la problemática detectada".

Además, entre los canales de Participación Ciudadana, el correo electrónico "sigue siendo el medio preferido de los emeritenses" para contactar con el ayuntamiento y trasladar sus necesidades o sus preocupaciones.

Por ello, la delegada también ha recordado la existencia de la aplicación 'Mérida Mejora', que permite enviar, desde el teléfono móvil, una fotografía del lugar afectado, al estar georreferenciada, y que los servicios municipales puedan acudir a la ubicación indicada.

Ante la pregunta de los medios sobre los ciudadanos que no reportan incidencias por creer que las áreas municipales no solucionarán el problema, Fajardo ha señalado que desde Participación Ciudadana se atienden más de 300 incidencias anuales a través de los distintos canales de comunicación.

"Tenemos la puerta abierta y la mano tendida para atender a aquellas personas que tengan cualquier reclamación, propuesta o queja, con el objetivo de que Mérida sea la ciudad que todos queremos", ha concluido la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo.