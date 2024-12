La Junta remarca que hay presupuesto para la Sala Trajano, que tendrá programación y ofrecerá "amparo" a nuevos talentos

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha remarcado que existe presupuesto en las cuentas autonómicas (PGEx) para 2025 contemplado para la Sala Trajano de Mérida, que seguirá contando con programación teatral y ofrecerá además "amparo" a nuevos talentos.

"La Sala Trajano está abierta, habrá programación de teatro, habrá nuevos proyectos para la sala y la sala tiene su dotación económica como la ha tenido siempre, y haremos frente a ella como hicimos cuando llegamos, que tuvimos que hacer (gastos) extraordinarios para hacer frente a ella", ha afirmado Bazaga, quien ha desmentido así "rotundamente" la "polémica artificial" creada ha dicho, sobre el futuro de dicha sala.

En declaraciones a los medios antes de mantener una reunión este miércoles en Mérida con la Asociación de Actores y Actrices de Extremadura y con Extremadura Teatral, ha rechazado así la "polémica artificial" que según ha dicho se ha creado sobre la situación de la Sala Trajano de Mérida que "no está cerrada y que nunca se ha pensado cerrar" y que, además, cuenta con los Presupuestos de la comunidad para 2025 con una dotación superior a los 200.000 euros, a lo que habrá que añadir lo necesario para la puesta en marcha de nuevas iniciativas y "todo lo que surja".

Tras incidir así en que el Gobierno regional mantiene la Cultura como "una necesidad para la región espiritual y de valores personales y como un reto económico que funciona y se necesita", ha subrayado que la "polémica innecesaria sobre el cierre de la Sala Trajano no obedece más que a comentarios sesgados en torno a una noticia falsa", y ha considerado "una pena" que el propio sector se haya hecho "eco" de la misma, toda vez que puede "acceder constantemente" a miembros del Ejecutivo regional para haber podido preguntar por la cuestión.

"Insisto, (la Sala Trajano) no está cerrada, habrá programación, se abre y además vamos a evolucionar, porque la cultura también es evolución y es progreso, no podemos quedarnos en una ciudad como Mérida que tiene además un despliegue tremendo de oferta teatral y musical solamente en eso... Tenemos que apostar por nuestro talento extremeño, más del 83-84 por ciento de las empresas que trabajan en cultura en Extremadura son extremeñas, vamos a seguir apostando por ello, pero además el emergente", ha subrayado.

"Nosotros necesitamos dar oportunidades a todos los talentos nuevos, las nuevas productoras, las nuevas producciones, a los nuevos actores y actrices que necesitan también tener un sitio donde empujarles", ha dicho.

Ha insistido en este punto en que "hay programación, hay Sala Trajano" y en que no necesita "presiones". "Programaremos cuándo y cómo tengamos que hacerlo como se hace en cualquier otro teatro", ha sentenciado; al tiempo que ha recordado que por ejemplo el Teatro María Luisa lleva "año y medio sin ser capaz" de sacar el licitador y, sin embargo, la Junta "no" presiona "a nadie" porque "los trámites y los momentos son los que haya que vivir".

BUENA FORMA DE LA CULTURA

Ha defendido, al respecto, que la cultura tiene "muy buena forma" en Extremadura y que está "en un buen momento", a la vez que ha subrayado que el Gobierno de María Guardiola "apuesta" por ella y ha "mejorado" los presupuestos. "Evolucionamos en cuanto a las propuestas y creo que lo tenemos que hacer todos juntos", ha señalado.

Así, ha reiterado de nuevo que en la Sala Trajano "va a haber programación teatral y además que no se solape con otras programaciones porque esta ciudad (Mérida) tiene muchos teatros, tiene muchas salas donde hace programación, pues que sea mejorarla y que sea ampliar esa programación teatral". "Y además, se evoluciona y se buscan otros nuevos retos y otros nuevos sectores y segmentos de la población y del teatro que están necesitados y que hay que darles también su amparo como son los nuevos talentos", ha apuntado.

"No hay giro de nada. Nunca se dijo que se cerraba. Se habló de este nuevo proyecto que además surge de una mesa del teatro donde hablamos con el sector y nos comentan cuáles son las necesidades y las recogemos" para "ayudar" al nuevo talento joven extremeño.

"Nunca, nunca se ha hablado de cerrar la Sala Trajano", ha insistido la consejera, quien ha recordado además que cuando llegó al poder el Gobierno de María Guardiola se invirtió en "arreglar" la Sala Trajano, que según ha dicho se encontraba en unas condiciones "bastante deplorables y con problemas que impedían incluso que hubiera programación".

"Se trabajó en ella, se invirtió en ella y hemos tenido más público en este 2024 que otros años. No hay interés ninguno en cerrarla, habrá programación", ha reiterado Bazaga. "La Sala Trajano no se cierra, exploraremos ésta y cualquier otra iniciativa que consideremos con el sector que sea de interés para el sector y para el público que es quien manda al final", ha añadido, al tiempo que ha reconocido que "no se ha hablado" tampoco de externacionalizar la gestión de la Sala Trajano. "Trabajamos como hemos trabajado hasta ahora, no hemos hablado nunca de externalizar nada", ha remarcado.

En este punto, ha reiterado que la Sala Trajano seguirá contando con programación y, además, ayudará al talento joven extremeño como "una evolución hacia recoger a este otro grupo de personas que tienen necesidades y que no están recogidas en ningún sitio".

HAY PRESUPUESTO

Por otra parte, preguntada por los medios sobre que el Ayuntamiento de Mérida dice que no hay presupuesto para la Sala Trajano en los PGEx 2025, ha rechazado esta afirmación, ya que sí que existe --ha dicho-- dotación en las cuentas regionales para dicha instalación cultural.

"No sé de dónde lo saca. El año pasado estaba en los presupuestos exactamente igual, no había una partida exacta que dijera Sala Trajano y no se quejó nadie... La Sala Trajano tiene su presupuesto, si no ¿qué haríamos?, ¿con qué dinero mantendríamos la Sala Trajano?", ha preguntado.

"Yo creo que esto realmente no obedece a la gestión, no es una duda sobre la gestión de la Sala Trajano. Si hay alguna duda o alguna intención será política, pero desde luego de gestión no puede ser porque mantenemos firmemente lo que hemos hecho hasta ahora y no ha habido en todo el año ni una sola queja sobre cómo lo estábamos haciendo", ha añadido.

"Entonces, venir ahora con que no hay presupuesto... Presupuestos están, el dinero está, cuando uno elabora un presupuesto de una consejería tan amplia para evitar que haya fondos que no se gasten, para mejorar la eficacia y la eficiencia se recolocan los presupuestos, pero ¿quién ha dicho que la Sala Trajano no tenga presupuesto? ¿Dónde está que no tenga presupuesto, que no tenga programación, que no tenga un futuro? En ningún sitio", ha dicho.