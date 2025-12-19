PROTOCOLO DE ACOSO

La Junta de Gobierno Local da luz verde al protocolo de actuación frente al acoso laboral

El portavoz municipal y delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha destacado que el consistorio emeritense “reconoce la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su aparición y erradicando todo comportamiento que pueda considerarse constitutivo del mismo en el ámbito laboral”

ondacero.es

Mérida |

La fachada principal del Ayuntamiento de Mérida
La fachada principal del Ayuntamiento de Mérida | Ayuntamiento de Mérida

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral en el Ayuntamiento de Mérida para garantizar la protección y establecer, "como principio básico", el derecho de los trabajadores públicos a recibir un trato "respetuoso y digno".

De esta manera, el portavoz municipal y delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, ha destacado que el consistorio emeritense "reconoce la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su aparición y erradicando todo comportamiento que pueda considerarse constitutivo del mismo en el ámbito laboral".

Todo ello, ha sostenido, "enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo", así como, "de forma coherente, planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando estas se produzcan".

En este sentido, ha señalado que el pasado 5 de diciembre el Comité de Seguridad y Salud aprobó este protocolo de prevención y actuación en situaciones de posible acoso laboral" y se pidió al Gabinete Jurídico que emitiera informe correspondiente sobre el mismo, un hecho que ocurrió el 15 de diciembre, donde a la vista de todo lo expuesto, la letrada no ve inconveniente en la continuación del trámite del presente protocolo de actuación frente al acoso laboral.

Además, Fuster ha avanzado que, mediante el Servicio de Recursos Humanos, se dará la máxima difusión a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, a través del Portal del Empleado.

Del mismo modo, se procederá a su notificación a los representantes de las centrales sindicales del consistorio, así como a las personas integrantes de la Mesa de Seguridad y Salud Laboral, ha informado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer