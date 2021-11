Gasolina a cambio de no haber bebido alcohol en toda la noche

El Ayuntamiento de Mérida y Espirituosos España premiarán a aquellos jóvenes que practiquen la figura del conductor alternativo durante la noche del próximo jueves 11 de noviembre en Mérida. Con esta acción se pretende concienciar a los jóvenes conductores de la ciudad de la necesidad de no beber alcohol si se va a conducir.

Aquellos conductores que demuestren que no han consumido alcohol a lo largo de la noche serán premiados con cheques de gasolina por valor de 15 euros, cortesía de Repsol.

El delegado de juventud, Felipe González, ha señalado que es “una actividad en la que el Ayuntamiento de Mérida colabora desde 2016 con Espirituosos España, y que consiste en realizar acciones para promover la figura del conductor alternativo entre los jóvenes conductores, apostando por la tasa 0,0 como la única segura al volante”.

“Se trata de hacer un planteamiento muy práctico, en el que se pretende que los jóvenes se pongan de acuerdo antes de subirse a un coche. Si se va a beber alcohol, ¿quien de nosotros no bebe para poder conducir con total seguridad?. Se trata por tanto de forjar actitudes de responsabilidad entre los más jóvenes”.

“Es sin duda una actuación de concienciación muy importante, a la que desde el Ayuntamiento de Mérida nos sumamos con el objetivo de conseguir que algún día no se produzcan accidentes de tráfico por motivo del consumo de alcohol” añade Felipe González.

Espirituosos España y el Ayuntamiento de Mérida, desarrollarán esta campaña para concienciar a los conductores de lo peligroso que resulta combinar alcohol y conducción mediante Los Noc-Turnos, como se denomina esta campaña, una solución práctica que consiste en elegir un conductor alternativo dentro del grupo de amigos, de forma que cada noche se hacen turnos para que cada vez conduzca uno diferente.

Asimismo, serán alumnos del Grado en Enfermería del Centro Universitario de Mérida, de la Universidad de Extremadura (que previamente han recibido un curso de formación) los que impartan estas recomendaciones a los jóvenes que se encuentren la noche del jueves en las principales zonas de marcha de la ciudad. La comunicación entre iguales hará más atractivos estos consejos a los jóvenes que se encuentren esa noche de fiesta, por lo que serán mejor recibidos.

Durante la acción, los monitores aportarán a los jóvenes que se encuentren de marcha información objetiva sobre qué tipo de consumo puede considerarse responsable (no ingerir más de 30 gramos de alcohol diarios en hombres y 20 gramos en mujeres, descansando dos días a la semana) y se les recomendará que practiquen hábitos saludables como no conducir si se ha bebido alcohol, ingerir algún alimento mientras beben o alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas.

Como ha explicado Teresa Escalante Martínez, responsable de programas de la Federación Española de Espirituosos, “para participar en estas promociones, los jóvenes deberán presentar su carné de conducir a los monitores, tras lo que recibirán un pasaporte que se les irá sellando a medida que van pasando los sucesivos controles de alcoholemia”.

La dinámica de la acción prevé la realización de tres pruebas de alcoholemia en las que los participantes sólo pueden continuar si demuestran no haber consumido absolutamente nada de alcohol. Es decir, los participantes tendrán que dar 0,0 en todos estos controles.

En el caso de que el participante dé positivo en alguno de los controles de alcoholemia, se le retirará el pasaporte y ya no podrá seguir participando en la acción. Aquellos jóvenes que demuestren que no han consumido alcohol en toda la noche, y den 0,0 en el tercer y último control, reciben una tarjeta de carburante Repsol por valor de 15 euros.

Esta será la cuarta vez que Espirituosos España y el Ayuntamiento de Mérida desarrollen esta iniciativa en la ciudad. En total han participado unos 300 jóvenes como conductores alternativos, impactando en más de 1.600 jóvenes de forma indirecta.

Es parte de un convenio que contempla otras actuaciones como el programa “Menores ni una Gota”; dirigido a la prevención escolar y familiar del consumo de alcohol entre menores, y el programa formativo “Tu sirves, tu decides” dirigido al sector de la Hostelería.

La Federación Española de Espirituosos es la entidad que agrupa a productores y distribuidores de bebidas alcohólicas procedentes de la destilación de materias primas agrícolas en España. Creada en 1999, representa a prácticamente el 100% del sector en España.

Las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas destiladas a partir de materias primas agrícolas (uva, caña, cereales, remolacha, frutas, etc.). Las principales bebidas espirituosas que se producen tradicionalmente en España son el brandy, whisky, ron, ginebra, licores, aguardientes y orujos.