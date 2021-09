Extremadura pedirá hoy el regreso a la Nueva Normalidad

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, hoy se reúne en su sesión ordinaria, y es más que previsible que se acuerde solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el paso del Nivel 1 de Alerta para toda la Comunidad, actualmente en vigor, al denominado estado de Nueva Normalidad.

Ayer en Zafra, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, abogaba porque una vez que se ha alcanzado el nivel de vacunación adecuado, es momento para que la región comience a vivir con normalidad, y en donde empiece a primar la responsabilidad individual.

Una vez que la vacunación a alcanzado a todos, aseguraba Vara, el panorama debe cambiar, no debemos comportarnos y tomar decisiones como si estuviéramos en mayo porque no estamos en mayo. Así, subrayaba el líder regional que es momento de empezar una nueva andadura en la que no podemos seguir estando pendiente de lo que Vergeles nos diga los miércoles respecto de nuestras vidas. Hay que empezar a vivir con normalidad, hay que empezar a tener claro que ahora pasa la responsabilidad más hacia lo individual y que la mascarilla, la higiene, las distancias deberían ser algo que a partir de ahora nos acompañen durante mucho tiempo, porque da mucho vértigo decir ya que para siempre, concluía el presidente de La Junta.