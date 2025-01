El Ayuntamiento de Mérida critica que la Junta no ha firmado aún el convenio del Teatro María Luisa

El Ayuntamiento de Mérida ha criticado que la Junta de Extremadura "no ha firmado aún" el convenio del Teatro María Luisa ni ha realizado la modificación de crédito "comprometida" para la financiación de la programación tras varios requerimientos del alcalde y el Gobierno local.

Así, el delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha calificado como una "deslealtad institucional" la realizada por la Junta de Extremadura con Mérida por "olvidar los compromisos con el ayuntamiento de firmar un convenio entre ambas instituciones y realizar la modificación de crédito comprometida en presupuestos para financiar la programación.

Con ello, en nota de prensa el consistorio emeritense recuerda que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en "varias ocasiones" durante los meses de mayo, septiembre y octubre, requirió "personalmente" a la consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga, una resolución de la Administración regional que "garantizara la aportación económica del Gobierno regional, además de la firma del nuevo convenio entre ambas instituciones".

"¿De quién es la deslealtad institucional cuando llevamos meses pidiendo desatascar esta situación por el bien de Mérida y no han querido?", reclama el ayuntamiento, que insiste en que "aún" está a la espera del convenio y la financiación "comprometida" para hacer frente a la programación del Teatro María Luisa.

Por este motivo, el delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha mostrado su "sorpresa" ante las declaraciones ofrecidas por la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, hablando de una posible "deslealtad institucional" al no invitar a ningún representante del Gobierno regional a la presentación de la programación trimestral del Teatro María Luisa.

"Es, cuanto menos, de tener poco respeto a Mérida y al ayuntamiento afirmar esto cuando no han aportado aún un solo euro para el María Luisa, ni tan siquiera han realizado la modificación de crédito comprometida ni el convenio que llevamos meses esperando", espeta Antonio Vélez, quien afirma que la "lealtad institucional" la ha tenido el ayuntamiento con el Gobierno regional "al no contar ayer nada de esto de estar paralizados porque no firman la resolución que nos permita compartir la financiación de la programación como así se comprometieron", incide.

"Nosotros no hemos dicho nada, pero no pueden tener a Mérida como la tienen, en el olvido cultural más profundo. Actúan y toman decisiones tras nuestras quejas y denuncias públicas", apunta.

Al mismo tiempo, ha añadido que "en el momento en el que la Junta de Extremadura cumpla con sus obligaciones estará presente en todas y cada una de las presentaciones que se vayan realizando, como no puede ser de otra manera, tal y como se hace entre instituciones serias y que se respetan".

Finalmente, el delegado destaca que en el ayuntamiento serán "los primeros en agradecer su participación, cuando se produzca". "Porque somos una institución seria y leal, como demostramos ayer públicamente al no contar ante los medios de comunicación la ausencia, de momento, de convenio y financiación por parte de la Junta", ha insistido.