La Asociación de Comerciantes Emerita Augusta y Telpark renuevan su programa para facilitar el aparcamiento en el centro de la ciudad

En el marco de la estrategia de impulso y apoyo al comercio local, la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta ha renovado el acuerdo de colaboración con la empresa Telpark, a través del programa de movilidad comercial sostenible, lo que permitirá tanto a la ciudadanía emeritense como a los y las visitantes facilitar el estacionamiento en el centro de la ciudad durante el periodo de rebajas y promover una movilidad más eficiente y respetuosa con el entorno.

La renovación de este acuerdo, que estará disponible desde hoy miércoles, 7 de enero, y hasta el próximo 31 de enero, permitirá que todas las personas que lleguen al centro de Mérida puedan estacionar 12 horas por 1,49 € en el aparcamiento de José Fernández López y 2,19 € las 12 horas en el aparcamiento Centro Mérida Politécnica.

Estas tarifas especiales, a las que se pueden acceder a través de los bonos Multipass, estarán disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos y serán válidos durante un año. Así, por medio de estos bonos, que pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark, se puede entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula, evitando el uso de ticket y agilizando el proceso.

Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app.

El objetivo de este acuerdo pasa por seguir promocionando el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso a la zona comercial del centro de la ciudad. Asimismo, se favorece el estacionamiento en unas condiciones muy ventajosas y se refuerza la apuesta por una movilidad más sostenible, incentivando el uso del vehículo eléctrico y reduciendo el tráfico asociado a la búsqueda de aparcamiento.

Cabe destacar que la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta y Telpark vienen trabajando de forma conjunta desde hace años en distintas campañas de promoción del comercio local, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, para facilitar el estacionamiento, incrementando la afluencia a la zona comercial a través de promociones beneficiosas para la ciudadanía.