El Archivo Histórico reúne en una exposición los carteles electorales de las primeras elecciones en democracia

La portavoz municipal en funciones, Carmen Yáñez, ha visitado hoy la exposición de cartelería electoral que se ha inaugurado en el Archivo Histórico y en la que se repasan las primeras elecciones democráticas.

A este acto han acudido los ex alcaldes Antonio Vélez y Ángel Calle, el ex presidente del Senado y candidato a la Alcaldía, Juan Ignacio Barrero, y la ex alcaldesa de Valverde de Mérida, Manuela Frutos, protagonistas en algunos de carteles y que concurrieron en aquellos comicios.

“Es importante reivindicar -señala Carmen Yáñez - la labor de los archivos históricos que se encargan no solo de proteger y documentar sino también de difundir tanto la historia más remota como la más reciente; de esta forma podemos conocer en la muestra lo que significaron las primeras elecciones a las Cortes Generales, locales y autonómicas y aspectos como que en aquellos momentos siete mujeres fueron elegidas como alcaldesas en Extremadura, entre ellas, Manuel Frutos, en Valverde de Mérida”.

Magdalena Ortiz, directora de la Biblioteca Municipal y del Archivo Histórico, ha agradecido la donación de esta colección de carteles que ha efectuado Máximo Pulido Romero indicando “que los archivos son sede de la memoria y la historia de la ciudad; así lo hacemos con esta exposición que muestra un periodo tan importante como la Transición, desde el último mensaje de Francisco Franco a los carteles de las primeras elecciones”.

El Archivo Histórico Municipal de Mérida, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, ha inaugurado la exposición de cartelería electoral De la Transición al Estatuto de Autonomía de Extremadura.

Una muestra que reúne veinte carteles, así como documentos de prensa local y regional, revistas nacionales y discos de vinilo alusivos a la época que, junto a un soporte explicativo, pretenden mostrar las elecciones democráticas que llegaron después de los cuarenta años de Dictadura.

En este caso, y haciéndolo coincidir con las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo, se ha inaugurado esta colección de carteles de temas electorales donados al Archivo Histórico por Máximo Pulido Romero. Una exposición que nos da a conocer la evolución de la Democracia en nuestro país, en la región y en la ciudad de Mérida.

En aquellas primeras elecciones del 15 de junio de 1977 se eligieron a los miembros de las Cortes. El 1 de marzo de 1979 Adolfo Suárez consiguió una amplia victoria (34,44%) bajo las siglas de la UCD.

En las elecciones municipales de 1979 en Mérida, con un censo de 26.455 personas, votaron 16.792, obteniendo la mayoría a Ramón Guerrero Espinosa de la UCD. El 19 de abril se constituye el nuevo Ayuntamiento encabezado por el Alcalde, Martín López Heras, con los votos de PSOE y ORT. Las siguientes elecciones municipales fueron el 8 de mayo de 1983, que se hicieron coincidir con las primeras autonómicas. Al Ayuntamiento accedió como Alcalde el socialista Antonio Vélez Sánchez y como presidente de la Junta de Extremadura fue investido Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Custodiar la documentación histórica de la ciudad y al mismo tiempo difundirla son dos de las misiones del Archivo Histórico. Una de sus secciones la conforman el archivo gráfico sección de cartelería que suma un total de 1.551 ejemplares que reflejan temas diversos como actos culturales, efemérides, fiestas, espectáculos públicos, etc.