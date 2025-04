El alcalde solicita a la Junta que valoren el trabajo de los cuidadores y cuidadoras y “que asuman su responsabilidad con el Plan Respiro"

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, afirma que el gobierno de Mérida “cada vez que toma una decisión la toma pensando en la gente, no pensando en los partidos políticos”, así lo ha afirmado ante las preguntas de los periodistas sobre el nuevo modelo del Plan Respiro que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha.

“Nosotros pensamos en las cuidadoras y los cuidadores de esta ciudad, que la Junta valora su trabajo en 2 euros al mes. Para la señora Guardiola, para el Partido Popular, para la consejera, su trabajo vale 2 euros al mes y lo único que hacemos es decirles que trabajen. Es su competencia, es la competencia de la Junta de Extremadura. La atención a las personas con dependencia, las personas con discapacidad, las personas cuidadoras, ese es su trabajo”, critica el alcalde emeritense. Además destaca que la administración regional es la que debe crear los programas “ellos tienen que licitarlos, tienen que atender a esas familias y no pueden delegar su responsabilidad en los ayuntamientos. Cada vez más delegan la responsabilidad a través de cofinanciación de programas a los ayuntamientos. Lo hacen para no trabajar”, subraya Rodríguez Osuna

“Miren la agenda de los fines de semana, de la presidenta de la Junta de Extremadura y de los consejeros. No van a ningún sitio, no trabajan y los demás hacemos 24 horas al día, 7 días a la semana. No podemos sustituir sus competencias y su trabajo”, denuncia el alcalde quien resalta, respecto al Plan Respiro, que “si delegan esto, lo próximo será que paguemos las nóminas de los maestros. ¿Lo próximo qué va a ser? ¿Qué paguemos las nóminas nosotros a través de transferencia de crédito de los enfermeros y las enfermeras?. No pueden, lo he dicho varias veces, abdicar de su responsabilidad. Esto no se trata de partidos políticos, se tratan de servicios públicos y de vecinos y vecinas. Y si uno no quiere que traten así a su familia, debe tener empatía”, incide.

Para Rodríguez Osuna la presidenta de la Junta “no valora el trabajo de las personas cuidadoras. Es un insulto, es una ofensa y lo que pedimos es que asuman su responsabilidad como nosotros asumimos la nuestra”, asevera.

“El centro de nuestras políticas son la accesibilidad, la inclusión, la atención a la diversidad, la atención a la discapacidad y lo hemos demostrado, por ejemplo, con problemas pioneros contra los que han votado en contra. Nosotros en el presupuesto municipal llevamos una ayuda específica para la autonomía a la dependencia, es decir, para que personas con discapacidad puedan irse a un piso y vivir de manera autónoma e independiente. Eso es una apuesta pionera de este ayuntamiento. Las mejoras de accesibilidad son mejoras pioneras en Extremadura”, destaca Rodríguez Osuna quien recuerda que “somos los únicos en toda Extremadura y de los pocos en España que tienen un Plan de Atención a las Personas con Discapacidad para incorporar a dependientes a través de planes de empleo con diferentes discapacidades, no solamente con movilidad reducida, con distintas discapacidades para que todos tengan derecho a incorporarse al mercado laboral, en fin, somos un ejemplo orgullosos del ejemplo que damos a toda la región y lo único que pedimos es que hagan su trabajo y si no que se vayan y dejen a otro”, denuncia.

Rodríguez Osuna denuncia que “si no son capaces de ejercer sus competencias, la señora Guardiola, la consejera de salud, tienen que irse a su casa y dejar a otros que gestionen bien estos servicios como se han gestionado siempre”. El alcalde de Mérida ha emplazado a la prensa a preguntar a las entidades responsables “pregunten a las entidades si quieren que los cuidadores sean personas desconocidas, que deben cofinanciarse. Lo que hace la Junta con esto es establecer un copago. Pregunten a las asociaciones o pregunten mejor a las personas que utilizan estos cuidados qué es lo que prefieren”, afirma.

“Apostamos por el anterior sistema para que las asociaciones atendieran con profesionales que llevan todos los días del año trabajando en esta especialidad a esos usuarios que tienen discapacidad, si prefieren eso o prefieren el actual modelo. Ahí tendrán la respuesta adecuada. Nosotros no agredimos, atendemos y para nosotros primero es Mérida y sus familias y después los partidos políticos”, concluye el alcalde.