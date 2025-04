El 7 Sillas Fest celebra su segunda edición con nueve grupos de diferentes estilos y una fiesta en el parque para todos los públicos

El 7 Sillas Fest alcanza su segunda edición con el objetivo de consolidar el festival dentro de la agenda cultural de Mérida. Se celebrará en el parque de las VII Sillas, el 30 y 31 de mayo con un cartel en el que aparecen diferentes propuestas de pop y rock, pero también punk y garage, rhythm and blues y country, funk, soul y rockabilly.

“Música popular, muy heterogénea, divertida, variada y diversa para pasarlo muy bien y, como el año pasado, vamos a repetir en el parque de las VII Sillas; apostamos por combinar el patrimonio mundial que tenemos con los eventos al aire libre” ha dicho en la presentación del festival el delegado de cultura, Antonio Vélez, que ha estado acompañado por José Preciado y Andrés, Andy, Rodríguez, responsables del evento.

Un cartel que “se nutre de variedad, solvencia, coherencia y profesionalidad; somos enemigos de la monotonía y, por eso, ninguna de nuestras actuaciones se parece a la anterior ni anticipa la siguiente” añade el promotor, José Preciado, que destaca que “ofrecemos una fiesta callejera y familiar, por encima de tendencias y con el absoluto compromiso de la calidad”.

El cartel del 7 Sillas FEST estará compuesto por The Soulers, Garbayo, The Oddballs, Pistol Packin’ Mama, Ángela Hoodoo, Forty Four Soul, Titis Twister, Frankderground, Casual Rocker Band.

Toda la información del evento está disponible en: sietesillasfestival.com