La Junta está construyendo una ITV fija en Cáceres y otra en Badajoz y estudia abrir una móvil en Mérida

La Junta de Extremadura está construyendo una ITV fija en Cáceres y otra en Badajoz que serán gestionadas directamente por la Administración autonómica.

Además, está estudiando la apertura de una ITV móvil en Mérida --como la que ya ha abierto en Miajadas-- para reforzar el servicio de inspección técnica a los vehículos.

De este modo lo ha señalado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, en declaraciones al os medios durante su visita este lunes a la nueva unidad móvil de ITV de Miajadas, donde ha indicado que la de Mérida "próximamente, quizás en septiembre" se podrá abrir.

Así, el Ejecutivo autonómico mantiene su disposición de estudiar la demanda y, teniendo en cuenta el ahorro de desplazamientos y que las empresas puedan considerar viable ubicaciones para poder prestar el servicio, analizar posibles nuevas medidas en materia de ITV en otras zonas de la comunidad.

"Estudiaremos la demanda y en los sitios donde haya demanda y podamos ahorrar desplazamiento y las empresas vean también viables que tenemos ubicación para poder prestar el servicio, desde luego que por nuestra parte, por parte de la Junta de Extremadura van a contar con la autorización correspondiente", ha indicado.

En cuanto a la ITV móvil de Miajadas, ha destacado que se trata de "un refuerzo que se ha programado por parte de la empresa en conjunto con el gobierno de Extremadura para acercar la administración a los ciudadanos".

"El Gobierno de María Guardiola apuesta por una administración eficiente y que sea cercana a los ciudadanos. En este caso, por una ITV más ágil, más accesible y que, en definitiva, ahorre desplazamientos a los ciudadanos. Por eso se ha reforzado en Miajadas la ITV", ha aseverado el consejero.

Dicha ITV miajadeña tiene un horario de 07,30 y 15,00 horas, con una capacidad inicial de gestión de 800 citas. No obstante, tiene capacidad para poder prestar servicios hasta las 2.500 citas.