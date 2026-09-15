Jerez de los Caballeros y Emérita Lvdica, entre los premiados en los XI Premios de Turismo Extremeño de Onda Cero Extremadura

Premiados

La localidad de Jerez de los Caballeros se alza este año 2026 con el premio al Mejor Enclave Turístico por su excelente trabajo de promoción y difusión de tradiciones, historia y gastronomía.

Emérita Lvdica se ha consolidado como una de las fiestas recreacionistas con más tirón de España, por lo que recogerá este año el premio a la Promoción Turística.

La mejor Empresa Turística es OREXCO, que cumple 38 años organizando eventos y congresos y es el principal referente del turismo MICE.

El Grado de Turismo de la UEx cumple 30 años de existencia formando a miles de estudiantes, muchos de ellos al frente de las principales empresas turísticas de la región, y por ello recibe el premio a la Innovación Turística.

La reconocida cocina de Javier Martín, que conjuga a la perfección la gastronomía más tradicional con la de vanguardia, le hace merecedor del premio a la Gastronomía.

Por último, el premio al Turismo Portugués se marcha hasta la localidad de Campomaior, donde sus vecinos y vecinas convierten las Festas do Povo, o Fiesta de las Flores, en un acontecimiento único en el que se unen por miles turistas portugueses y españoles.

Premio Especial 2026.

Atresmedia Radio entregará el Premio Especial al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, reconociendo de este modo su trabajo en la protección, promoción y difusión del patrimonio artístico de las 15 ciudades que componen este importante grupo, del que forman parte las ciudades extremeñas de Cáceres y Mérida.

El jurado

El jurado de los Premios de Turismo de Onda Cero Extremadura lo componen los principales actores del propio sector e incluye empresarios, formadores, periodistas, cocineros y asociaciones turísticas. Son ellos quienes deciden, cada año, quién se alza con los galardones tras reunirse y discutir las diferentes candidaturas propuestas por los propios miembros del jurado.

La gala

La gala de los Premios Onda Viajera al Turismo Extremeño será el jueves 24 de septiembre en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, a las 20:30 h, y contará con las actuaciones de la compañía de danza extremeña de Adrián Herrera y del cantante cacereño David Jiménez, entre otras sorpresas.

En esta edición tendrá especial protagonismo la promoción de Cáceres como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.

Patrocinado por Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Asamblea de Extremadura, Valoriza, UNICAJA, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, FEMPEX y Cámara de Comercio de Cáceres.