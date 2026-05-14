El IPC baja al 2,7% interanual en abril en Extremadura, por debajo de la media nacional

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,7 por ciento en abril en Extremadura en tasa interanual, lo que supone 8 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, y se sitúa por debajo de la media nacional, que está en el 3,2 por ciento.

El dato de abril es el más bajo registrado en Extremadura desde febrero de 2026, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que en términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,4 por ciento en abril con respecto a marzo.

Por su parte, en lo que va de año la subida de los precios ha alcanzado en Extremadura el 1,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por sectores, en el que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,1 por ciento más que en abril de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,9% más (-0,2 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,8% más (+0,5 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios en la región extremeña fue en actividades recreativas, deporte y cultura, un -0,8% (-1,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), y vestido y calzado, un -0,1% (-4,8 puntos).

El sindicato UGT Extremadura ha reclamado, tras conocer los datos del IPC de abril, subidas salariales "mínimas del 4 por ciento anual", así como el "blindaje de las cláusulas de garantía salarial" en los convenios colectivos para evitar que la inflación vuelva a erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores.

No obstante, UGT Extremadura subraya que los carburantes -gasolina y gasóleo- continúan siendo el producto "que más presiona al alza los precios", como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y su impacto sobre los mercados energéticos, al que se suma la evolución de otros grupos de consumo "esenciales" para las familias, como el transporte y los alimentos, que en abril registraron una subida mensual del 0,8%.

Añade el sindicato que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y refleja mejor la evolución estructural de los precios, se moderó una décima, hasta situarse en el 2,8 por ciento.

Para el sindicato, este dato muestra que, "por el momento, el repunte inflacionista no se ha trasladado de forma directa al conjunto de bienes y servicios", aunque advierte de que "la presión sobre los costes energéticos y de transporte exige vigilancia para evitar un deterioro del poder adquisitivo" de los trabajadores.

Por parte de CCOO de Extremadura, ha señalado que las medidas aprobadas por el Gobierno a finales de marzo para contener los precios han permitido reducir la inflación en ocho décimas en abril, tras lo que ha advertido que "no se puede bajar la guardia por la inestabilidad internacional y porque las empresas no están dispuestas a reducir sus márgenes".

En ese sentido, CCOO señala que las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno "han contribuido de manera decisiva a contener la inflación", lo que a su juicio confirma que "la intervención pública es necesaria para proteger a la mayoría social, pero también hay que vigilar determinadas prácticas empresariales".

Y es que, según apunta, "no se puede aceptar que algunas empresas aprovechen esta situación para aumentar sus márgenes de beneficio", como según señala, ya ocurrió tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2022, mientras que "los salarios continúan perdiendo peso en el reparto de la riqueza generada".