Guardiola desoye el diálogo que ofrecen PSOE y Vox para cambiar un camino que advierte que recorrerá "enterito"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que va a seguir adelante con el "camino de transformación" de la comunidad iniciado hace dos años por su gobierno y que no piensa dar "marcha atrás" porque lo va a recorrer "enterito".

Así ha respondido a los portavoces tanto del PSOE como de Vox, que en sus intervenciones en esta segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región le han recordado a Guardiola que no tiene mayoría suficiente en el parlamento para sacar adelante sus políticas sin contar con apoyos.

Sin embargo, la presidenta extremeña ha acusado a la oposición, sin excepciones, de "no hacer su trabajo" y de ser una "rémora" para la comunidad autónoma, lo que no le va a impedir, ha señalado, continuar con su hoja de ruta.

Para Guardiola, el trabajo de la oposición es "contrastar datos y proponer alternativas" y no "inventarse cuentos para meter miedo, no es bloquear proyectos", ha espetado al resto de grupos parlamentarios, a quienes se ha dirigido para decirles que han "demostrado ser una rémora para esta tierra", y que no acepta "lecciones" de ninguno de ellos.

Frente a ese "ruido", ha añadido, ha dicho que su gobierno y su partido defiende "la política útil" y que Extremadura "no necesita titulares", sino "hechos" que "por fin los tiene", y por ello van a "seguir defendiendo con firmeza cada oportunidad, cada derecho, cada paso adelante".

"Vamos a seguir en ese camino de transformación que no tiene marcha atrás. Y es un camino que vamos a recorrer enterito, de principio a fin", ha advertido Guardiola, quien ha respondido conjuntamente a los tres grupos parlamentarios, y a quienes les ha recriminado que no hayan puesto en valor ninguno de los avances que ha logrado la comunidad en los dos últimos años.

NO ACEPTA LECCIONES DE UNA "ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Al presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, es al que más tiempo ha dedicado. En su intervención ha aludido en varias ocasiones al caso judicial que le afecta por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez.

Lo ha hecho, por ejemplo, para contrastar su política fiscal con la del líder socialista, al preguntarle si la fiscalidad que propone es "la de pagar sueldos públicos al hermano del presidente para que se vaya a tributar a Portugal".

Guardiola ha ido más lejos y se ha referido a la situación del PSOE, que está pasando "un momento muy complicado", después de que "toda España ha descubierto, gracias a la Guardia Civil, gracias a los jueces y magistrados y gracias a la prensa libre", que los socialistas "funcionan como un partido corrupto, como una organización criminal".

Y es que, ha abundado, el PSOE "está en las mordidas, en los enchufes, en los privilegios, en el engorde de las obras públicas y en el reparto de prostitutas". "Ya está bien de tantas lecciones", ha exclamado.

La presidenta extremeña, sin decirlo expresamente, ha rechazado los pactos ofrecidos por Gallardo replicando a sus propuestas enumerando datos y programas puestos en marcha destinados a los jóvenes, en materia de vivienda, de sanidad, educación o en el desarrollo de la ley de memoria democrática, argumentando que con el gobierno del PP se han realizado más exhumaciones que con el del PSOE.

Y es que, ha señalado, a los socialistas "les molesta" que la gestión de un gobierno del PP esté dando sus frutos, por ejemplo, en materia económica. "Aquí la economía está funcionando, señor Gallardo. Debería disfrutarlo, debería alegrarse", le ha reclamado.

RECHAZA LOS "PEAJES" Y "CHANTAJES" DE VOX

Por su parte, le ha replicado al presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, que en su gobierno no pagan "peajes" ni aceptan "chantajes", así como que no van a "hipotecar" su acción de gobierno "a ninguna sigla, ni a las de un lado ni a las de otro", porque están "gobernando para la ciudadanía, no para los bloques".

"No estamos en el mercadeo, estamos en la gestión. Y Extremadura está por encima de los vetos y de los que vetan", ha aseverado, para continuar que "no vamos a entrar en ese juego electoralista ni en el cálculo".

Guardiola ha arremetido contra el papel que está desempeñando Vox en el panorama político nacional, al considerarle "la única excusa que tiene Pedro Sánchez para mantenerse en el poder", y sus dirigentes "en lugar de combatirlo, lo que hacen es alimentarlo" con decisiones como las tomadas en esta tierra, "rompiendo de manera unilateral pactos de gobierno", o "bloqueando cuentas autonómicas", le ha reprochado.

También le ha afeado que fomenten "estériles batallas culturales" y que remuevan "debates que están más que superados por la sociedad extremeña".

Finalmente, ha rechazado las "lecciones" que le da Gordillo recordándole que en este parlamento ha sido "socio de la mafia", en alusión al PSOE y de la "ultraizquierda" en "más de 50 ocasiones", y además le ha pedido que no diga que lo hace por Extremadura, porque en realidad, lo hace "por su interés, por sus siglas y por el señor Abascal".

UN PARTIDO "PERFECTAMENTE INÚTIL"

Guardiola replicado a la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que su formación, Podemos, es un partido "perfectamente inútil" como así "demostraron en el Gobierno de España, porque no hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer".

"¿Qué lecciones voy a escuchar yo de un partido que ha aprobado la Ley del solo sí es sí, aliviando las penas de miles de violadores?", le ha afeado, al tiempo que se ha dirigido directamente a ella para preguntarle, tras diez años en el parlamento regional, "¿a partir de cuántos años uno obtiene el título de casta?".