Extremadura urge al Gobierno a devolver a los menores de Ceuta a sus países en defensa de su interés y el de sus padres

La Junta de Extremadura ha pedido celeridad a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que inicie y resuelva de manera "inmediata" los expedientes individualizados de devolución de los menores migrantes que permanecen en Ceuta, con el fin de no "perjudicar" el interés suprior del menor y el de sus padres.

La comunidad, que junto a Aragón y Castilla y León, se ha ausentado de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se ha acordado un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta, señala directamente como responsables de la situación que vive la ciudad autónoma al Gobierno y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la que acusa de haber "abandonado" la ciudad autónoma y, "en especial", a los menores.

Por ello ahora le urge a cumplir con sus competencias en materia de extranjería y resolver "de manera individualizada la situación de cada menor, antes de plantear cualquier traslado a otras comunidades autónomas.

Fuentes del Ejecutivo regional señalan que la decisión de oponerse al acuerdo responde al "estricto cumplimiento" del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, "singularmente", del principio del interés superior del menor, que "impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen y en todo caso exige una valoración individualizada y excluye cualquier actuación automática o colectiva como ya indicó el Tribunal Supremo".

Por ello, la Junta de Extremadura exige al Gobierno de la Nación que actúe de forma "rápida, diligente y expeditiva" en ordenar la apertura, instruir, y resolver "de forma inmediata" los expedientes individualizados de devolución de dichos menores, que es exclusivamente competencia de la Administración del Estado (35 LO 4/2000 en relación con art. 149.1 CE), y que lo haga "con celeridad y cumplimiento de la Ley".

Asimismo, en la línea de lo defendido hasta ahora, insiste en que Extremadura "no va a participar en ningún tipo de procedimiento que perjudique el interés del menor y de los padres en la reunificación familiar o en volver a su país de origen, donde tiene sus raíces, cultura, modos de vida y posibilidad de desarrollo".

El Ejecutivo regional subraya, además, que el Gobierno "no puede imponer a las comunidades autónomas cómo afrontar una situación que ha demostrado que no ha sabido prever".

Por otro lado, señala que "siempre" estará "al lado" de Ceuta como ciudad autónoma española, pero "para transferir 25 millones no hace falta celebrar una Conferencia Sectorial", de tal forma que, una vez escuchadas las declaraciones de la ministra, consideran que "su único objetivo era tratar de dividir a las comunidades autónomas donde no gobierna la izquierda".

Por último, indica que el Gobierno de España sigue teniendo "la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad territorial".