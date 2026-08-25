Extremadura creará el Instituto del Tomate para aumentar la calidad del sector con más peso en sus exportaciones

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado el peso del sector del tomate en la economía regional, si bien ha remarcado la necesidad de avanzar en calidad, sostenibilidad, innovación y diferenciación para generar mayor valor en Extremadura y reducir la vulnerabilidad del sector ante las variaciones de los precios internacionales.

En este sentido, ha avanzado que el Ejecutivo regional trabaja con el sector en la creación del Instituto del Tomate, dentro de las actuaciones dirigidas a reforzar la innovación y el desarrollo de esta actividad estratégica para Extremadura.

Cabe recordar que Extremadura cuenta con 1.100 explotaciones agrarias vinculadas a este sector y uno de cada cinco euros que exporta la región procede del tomate y de su transformación.

Así lo ha indicado durante su visita, este lunes, a las instalaciones del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura (CTAEX) en Villafranco del Guadiana, donde ha conocido algunos de los proyectos concretos que se están desarrollando y ha abordado con sus responsables la evolución del sector y sus principales necesidades.

En este sentido, ha remarcado que la Junta mantiene su apoyo al sector agroalimentario, considerado estratégico para la economía regional, mediante programas dirigidos a impulsar la innovación, la transformación y la llegada de nuevos productos y servicios al mercado, indica el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

A través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital la Junta ha destinado 250.000 euros al proyecto FoodLab, orientado a acercar a las pymes y a los proyectos innovadores los laboratorios, plantas piloto, conocimiento científico y capacidad de acompañamiento empresarial de CTAEX.

El programa FoodLab ha recibido diez iniciativas relacionadas con nuevos productos y servicios, economía circular, digitalización, trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria.

MÁS DE 3,1 MILLONES PARA PROYECTOS INNOVADORES

La Junta también ha ampliado en 1,4 millones de euros el presupuesto de las ayudas GoToMarket, hasta alcanzar los 3.165.000 euros, después de recibir más de 80 solicitudes.

Durante la visita, los responsables de CTAEX han mostrado al consejero algunos de los proyectos concretos vinculados a estas actuaciones, entre ellos los desarrollados por Ambroso Origen y Biomercado. Esta última trabaja en el lanzamiento de una nueva bebida elaborada a partir de cerezas del Valle del Jerte.

APOYO AL EMPLEO Y AL TALENTO

La colaboración de la Junta con CTAEX también se refleja en las políticas de empleo. El centro ha incorporado dos personas mediante el programa Traigo Talento y ha realizado la contratación indefinida de cinco personas a través del Plan de Empleo Estable.

Además, CTAEX ha tutorizado a 16 empresas y ha formado a 21 profesionales mediante el programa de Innovación y Talento Plus.