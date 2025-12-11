La San Silvestre alcanza su XVII edición y tendrá lugar el 30 de diciembre con recorridos para todas las edades

El Club de Atletismo Mitreo, con el patrocinio del Ayuntamiento, y con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Badajoz y de la Asociación Deportiva de Atletas Populares de Mérida organiza la XVII San Silvestre de Mérida, carrera popular y festiva, que tendrá lugar el próximo 30 de diciembre a partir de las 18:30 horas, con salida y llegada en la calle Félix Valverde Lillo.

Con esta prueba “se pretende cerrar el año corriendo en la carrera tradicional de estas fechas, compitiendo para quedar lo mejor posible y divirtiéndose con o sin disfraz” explica el delegado de deportes, Toni Marín: “animo a los emeritenses y no emeritenses a participar en esta prueba tan entrañable para Mérida”.

La carrera, incluida en el Calendario de la Federación Extremeña de Atletismo, “va dirigida a personas de todas las edades, desde los más pequeñitos que tienen que realizar la carrera acompañados de sus padres, hasta aquellas personas mayores, hombres y mujeres, que no quieren dejar de practicar su deporte favorito, correr y disfrutar corriendo” explica Fernando Ceballos-Zúñiga Rodríguez, secretario general de Club de Atletismo Mitreo.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, ya se traten de atletas federados o no, y los participantes podrán llevar equipación deportiva o/e ir disfrazados.

Habrá también una Caminata de mayores a la que se ha invitado a los usuarios de los centros y hogares de mayores de la ciudad.

La Salida y Meta estarán situadas en la calle Félix Valverde Lillo. El trazado dispondrá de tres circuitos urbanos, que denominamos A, B y C:

• El circuito C: corresponderá a los participantes de menor edad, que celebrarán sus pruebas en la calle Félix Valverde Lillo (centro neurálgico de esta prueba). Tiene una distancia aproximada de 150 metros.

• El circuito A: Tendrá una distancia de 4.000 metros aproximadamente y discurrirá por la calle Félix Valverde Lillo, calle Camilo José Cela, avenida de Extremadura, avenida de Juan Carlos I, cambio de sentido en la rotonda del Padre Panero, de vuelta por la avenida de Juan Carlos I, avenida de Extremadura, calle Almendralejo, paseo de Roma, calle del Puente, plaza de España y calle Félix Valverde Lillo.

• El circuito B: Tendrá una distancia de 750 metros aproximadamente y discurrirá por la calle Félix Valverde Lillo, calle Camilo José Cela, calle Arzobispo Mausona, calle Almendralejo, travesía Almendralejo, calle Alvarado, calle Trajano y calle Félix Valverde Lillo.