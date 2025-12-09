DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos de los equipos extremeños tras la jornada del Puente de La Constitución-Inmaculada

En Primera RFEF: Victoria del Mérida, derrota del Cacereño, en Segunda, empate del Extremadura y victoria del Coria y en Tercera: victorias para Jaraíz, Badajoz, Villanovense y Don Benito.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Burgos (0-0)

Unionistas Salamanca-La Cruz Villanovense (2-0)

Valladolid-CD Badajoz (1-1)

Liga Nacional Juvenil

Cacereño-Academia Extremadura (0-1)

Zafra-Villafranca (2-0)

San Roque-Badajoz B (1-1)

Moralo-La Cruz Villanovense B (3-0)

Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (2-2)

Flecha Negra-Don Benito (3-1)

Don Bosco-Ciudad de Plasencia (4-5)

Mérida-Hispanolusa (6-1)

Santa Amalia-Diocesano B (0-2)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Betis (1-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Betis B (2-1)

SportExtremadura-Giniguada Apolonario (3-0)

Tercera Femenina

Badajoz-Zafra (5-0)

La Roca-San Miguel (10-0)

Extremadura Femenino-Mérida (3-0)

Feminas Don Benito-Sportextremadura B (1-2)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Ourense (3-2)

Cacereño-Racing de Ferrol (0-1)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Linares (1-1)

Coria-Tenerife B (2-1)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Villafranca (1-1)

Gévora-Diocesano (0-0)

Calamonte-Moralo (1-1)

Puebla de la Calzada-Montijo (1-1)

Jaraíz-Pueblonuevo (2-1)

Montehermoso-Badajoz (0-1)

Villanovense-Llerenense (1-0)

Jerez-Cabeza del Buey (1-1)

Santa Amalia-Don Benito (0-2)

Copa de Extremadura (Octavos de Final)

Valverdeño-Talavera (2-0)

Quintana-Peleño (1-0)

Zafra-Arroyo (0-1)

Gran Maestre-Ciudad de Plasencia (0-4)

UP Plasencia-Gimnástico Don Benito (4-1)

Castuera-Trujillo (1-1) penaltis: 3-5

Hernando de Soto-Talayuela (2-2) penaltis: 3-4

Solana-San Jorge (5-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Mioño (1-5)

Segunda División B (Grupo 4)

Inter Movistar-Jerez (6-4)

Grupo López Bolaños-Alcorcón (1-3)

Tercera División

Casar de Cáceres-Talayuela (2-4)

Cáceres Universidad-Villagarcía (5-3)

Castañar de Ibor-Granja (2-7)

Torrecillas-Rena (6-3)

Ciudad de Almendralejo-Salvatierra (6-5)

Navalmoral-Badajoz Energía (4-1)

Burguillos-Colegio San José (2-2)

Jarandilla-Arroyo (13-5)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Cajasol Sevilla-Al-Qázeres Extremadura (70-67)

Al-Qázeres-Santfeliuenc (aplazado jornada 8) (70-57)

Liga Femenina 2

Miralvalle-El Plantel (76-67)

Segunda FEB Masculina

Círculo Gijón-Cáceres Patrimonio (64-108)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Peñarroya (94-72)

Vitaly La Mar Badajoz-San Fernando (82-76)

Sevilla Coria-San Antonio Cáceres (70-80)

Aljaraque-CBA Spain (63-58)

Sagrado Corazón Cáceres-Moraleja (92-71)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-VP Madrid (3-2)

Superliga Masculina 2

Voleibol Almoradí-Almendralejo Extremadura (2-3)

Xátiva-Almendralejo Extremadura (1-3)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer