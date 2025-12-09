Consulta Aquí los Resultados Deportivos de los equipos extremeños tras la jornada del Puente de La Constitución-Inmaculada

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Burgos (0-0)
Unionistas Salamanca-La Cruz Villanovense (2-0)
Valladolid-CD Badajoz (1-1)
Liga Nacional Juvenil
Cacereño-Academia Extremadura (0-1)
Zafra-Villafranca (2-0)
San Roque-Badajoz B (1-1)
Moralo-La Cruz Villanovense B (3-0)
Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (2-2)
Flecha Negra-Don Benito (3-1)
Don Bosco-Ciudad de Plasencia (4-5)
Mérida-Hispanolusa (6-1)
Santa Amalia-Diocesano B (0-2)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Betis (1-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Betis B (2-1)
SportExtremadura-Giniguada Apolonario (3-0)
Tercera Femenina
Badajoz-Zafra (5-0)
La Roca-San Miguel (10-0)
Extremadura Femenino-Mérida (3-0)
Feminas Don Benito-Sportextremadura B (1-2)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Ourense (3-2)
Cacereño-Racing de Ferrol (0-1)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Linares (1-1)
Coria-Tenerife B (2-1)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Villafranca (1-1)
Gévora-Diocesano (0-0)
Calamonte-Moralo (1-1)
Puebla de la Calzada-Montijo (1-1)
Jaraíz-Pueblonuevo (2-1)
Montehermoso-Badajoz (0-1)
Villanovense-Llerenense (1-0)
Jerez-Cabeza del Buey (1-1)
Santa Amalia-Don Benito (0-2)
Copa de Extremadura (Octavos de Final)
Valverdeño-Talavera (2-0)
Quintana-Peleño (1-0)
Zafra-Arroyo (0-1)
Gran Maestre-Ciudad de Plasencia (0-4)
UP Plasencia-Gimnástico Don Benito (4-1)
Castuera-Trujillo (1-1) penaltis: 3-5
Hernando de Soto-Talayuela (2-2) penaltis: 3-4
Solana-San Jorge (5-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Mioño (1-5)
Segunda División B (Grupo 4)
Inter Movistar-Jerez (6-4)
Grupo López Bolaños-Alcorcón (1-3)
Tercera División
Casar de Cáceres-Talayuela (2-4)
Cáceres Universidad-Villagarcía (5-3)
Castañar de Ibor-Granja (2-7)
Torrecillas-Rena (6-3)
Ciudad de Almendralejo-Salvatierra (6-5)
Navalmoral-Badajoz Energía (4-1)
Burguillos-Colegio San José (2-2)
Jarandilla-Arroyo (13-5)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Cajasol Sevilla-Al-Qázeres Extremadura (70-67)
Al-Qázeres-Santfeliuenc (aplazado jornada 8) (70-57)
Liga Femenina 2
Miralvalle-El Plantel (76-67)
Segunda FEB Masculina
Círculo Gijón-Cáceres Patrimonio (64-108)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Peñarroya (94-72)
Vitaly La Mar Badajoz-San Fernando (82-76)
Sevilla Coria-San Antonio Cáceres (70-80)
Aljaraque-CBA Spain (63-58)
Sagrado Corazón Cáceres-Moraleja (92-71)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-VP Madrid (3-2)
Superliga Masculina 2
Voleibol Almoradí-Almendralejo Extremadura (2-3)
Xátiva-Almendralejo Extremadura (1-3)