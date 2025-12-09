DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos de los equipos extremeños tras la jornada del Puente de La Constitución-Inmaculada

En Primera RFEF: Victoria del Mérida, derrota del Cacereño, en Segunda, empate del Extremadura y victoria del Coria y en Tercera: victorias para Jaraíz, Badajoz, Villanovense y Don Benito.

Redacción