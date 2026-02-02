DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, victoria del Mérida y empate del cacereño. En 2ª triunfo del Coria, empate del Extremadura y en 3ª: Empate entre Don Benito y Badajoz y entre Gévora y Villanovense, y victorias de Jaraíz, Diocesano, Jerez y Villafranca. En baloncesto derrota de Al-Qázeres y victorias de Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Rayo Alcobendas (1-0)

Alcorcón-La Cruz Villanovense (0-0)

Rayo Vallecano-Badajoz (1-1)

Liga Nacional Juvenil

Badajoz B-Extremadura (2-1)

Villafranca-Don Benito (4-3)

Santa Amalia-Fuente de Cantos (0-8)

La Cruz Villanovense B-Hispanolusa (2-0)

Mérida-Flecha Negra (2-0)

Zafra-Vedruna Cáceres (5-2)

Diocesano B-Ciudad de Plasencia (2-1)

San Roque-Moralo (3-3)

Don Bosco-Cacereño (0-2)

Primera RFEF Femenina

Real Madrid B-Cacereño Femenino (1-2)

Segunda RFEF Femenina

Juan Grande-Cacereño Atlético (0-1)

Pozuelo-SportExtremadura (1-0)

Tercera RFEF Femenina

Cacereño Atlético B-La Roca (0-4)

Villanovense-San Miguel Plasencia (4-1)

SportExtremadura B-Zafra (9-0)

Féminas Don Benito-Mérida (2-1)

Primera RFEF Masculina

Avilés-Mérida (1-2)

Cacereño-Barakaldo (0-0)

Segunda RFEF Masculina

UCAM Murcia-Extremadura (1-1)

Coria-Rayo Vallecano B (3-2)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Pueblonuevo (4-0)

Diocesano-Montijo (1-0)

Azuaga-Cabeza del Buey (3-1)

Puebla de la Calzada-Jaraíz (0-1)

Calamonte-Montehermoso (0-0)

Moralo-Jerez (0-1)

Gévora-Villanovense (0-0)

Santa Amalia-Llerenense (1-2)

Don Benito-Badajoz (1-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moralo B-Moraleja (6-4)

Torrejoncillo-Talayuela (0-3)

UP Plasencia-Torreorgaz (0-0)

Piornal-Trujillo (0-1)

Amanecer-Ciudad de Plasencia (0-2)

Cabezuela-Arroyo (2-0)

Chinato-Malpartida (1-0)

Grupo 2

Barbaño-La Garrovilla (2-5)

Talavera-San Jorge (4-0)

Valdelacalzada-Badajoz B (2-0)

Hernando de Soto-Valdebótoa (3-0)

Cheles-Villar del Rey (2-0)

Guadiana-Lobón (1-0)

Sanvicenteño-Racing Valverdeño (2-0)

Grupo 3

Guareña-Peleño (1-1)

Zarceño-Gimnástico Don Benito (1-0)

Campanario-Ahletic Valle (0-1)

Miajadas-Monterrubio (3-0)

Hernán Cortés-Quintana (2-3)

Talarrubias-Castuera (1-3)

Valdivia-Almoharín (1-3)

Grupo 4

San Serván-Belenense (2-1)

Zafra-Fuente de Cantos (1-1)

La Estrella-Usagre (5-2)

Solana-Oliva (1-1)

Don Álvaro-Bienvenida (0-1)

Aceuchal-Gran Maestre (0-1)

Mérida Promesas-Torremejía (2-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cañaveral-Brocense (SUSPENDIDO)

Las Hurdes-Tiétar (3-1)

Navaconcejo-Ciudad de Plasencia B (2-2)

El Batán-Nuevo Cáceres (0-1)

Hervás-Valdefuentes (1-1)

Nuevo Plasencia-Casar de Cáceres (3-1)

Aceituna-Amanecer B (3-0)

Grupo 2

Herrera-Valdehornillo (3-1)

San Bartolomé-Malpartida (6-0)

Metelinense-Orellana (5-0)

Puebla de Alcocer-Esparragosa de Lares (3-2)

Fuenlabrada-Madrigalejo (3-0)

Palazuelo-Casas de Don Pedro (5-1)

Ilipense Zalamea-Madroñera (2-0)

Grupo 3

Valencia de Alcántara-San Roque (2-2)

Puerta Palmas-La Roca (0-0)

La Albuera-Don Bosco (1-2)

Peña el Valle-Hispanolusa (0-1)

Puebla de la Calzada B-Olivenza UD (0-1)

Villanueva del Fresno-San Francisco Olivenza (2-2)

Alburquerque-Santa Quiteria (2-0)

Grupo 4

Trujillanos-Ribereña (1-3)

Jerez B-Vadesa (3-2)

Fregenal-Alange (5-2)

Santa Marta-Higuera (5-0)

Juventud UVA-Campillo (1-2)

Berlanga-Monesterio (0-3)

Fornacense-Segureña (2-2)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-La Nucía (0-4)

Inter Movistar-Grupo López Bolaños (5-4)

Tercera División

Badajoz Energía-Talayuela (0-3)

Rena-Granja (5-3)

Navalmoral-Torrecillas (3-3)

Burguillos-Castañar de Ibor (3-2)

Jarandilla-Ciudad de Almendralejo (5-2)

Salvatierra-Villagarcía (2-1)

Arroyo-Cáceres Universidad (miércoles 25 de febrero, 20:30h)

Colegio San José-Casar de Cáceres (4-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

AMIAB Albacete-MIDEBA Extremadura (81-60)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Oses Construcción (70-77)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Cesur Distrito Olímpico (67-63)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Ponferrada (86-60)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Huelva (86-75)

Peñarroya-San Antonio Cáceres (81-88)

CBA Spain-San Fernando (57-62)

Aljaraque-Moraleja (74-60)

Dos Hermanas-Vitaly La Mar Badajoz (62-82)

Sagrado Corazón Cáceres-Sevilla Coria (85-83)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Covadonga (3-1)

