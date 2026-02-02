Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Rayo Alcobendas (1-0)
Alcorcón-La Cruz Villanovense (0-0)
Rayo Vallecano-Badajoz (1-1)
Liga Nacional Juvenil
Badajoz B-Extremadura (2-1)
Villafranca-Don Benito (4-3)
Santa Amalia-Fuente de Cantos (0-8)
La Cruz Villanovense B-Hispanolusa (2-0)
Mérida-Flecha Negra (2-0)
Zafra-Vedruna Cáceres (5-2)
Diocesano B-Ciudad de Plasencia (2-1)
San Roque-Moralo (3-3)
Don Bosco-Cacereño (0-2)
Primera RFEF Femenina
Real Madrid B-Cacereño Femenino (1-2)
Segunda RFEF Femenina
Juan Grande-Cacereño Atlético (0-1)
Pozuelo-SportExtremadura (1-0)
Tercera RFEF Femenina
Cacereño Atlético B-La Roca (0-4)
Villanovense-San Miguel Plasencia (4-1)
SportExtremadura B-Zafra (9-0)
Féminas Don Benito-Mérida (2-1)
Primera RFEF Masculina
Avilés-Mérida (1-2)
Cacereño-Barakaldo (0-0)
Segunda RFEF Masculina
UCAM Murcia-Extremadura (1-1)
Coria-Rayo Vallecano B (3-2)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Pueblonuevo (4-0)
Diocesano-Montijo (1-0)
Azuaga-Cabeza del Buey (3-1)
Puebla de la Calzada-Jaraíz (0-1)
Calamonte-Montehermoso (0-0)
Moralo-Jerez (0-1)
Gévora-Villanovense (0-0)
Santa Amalia-Llerenense (1-2)
Don Benito-Badajoz (1-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moralo B-Moraleja (6-4)
Torrejoncillo-Talayuela (0-3)
UP Plasencia-Torreorgaz (0-0)
Piornal-Trujillo (0-1)
Amanecer-Ciudad de Plasencia (0-2)
Cabezuela-Arroyo (2-0)
Chinato-Malpartida (1-0)
Grupo 2
Barbaño-La Garrovilla (2-5)
Talavera-San Jorge (4-0)
Valdelacalzada-Badajoz B (2-0)
Hernando de Soto-Valdebótoa (3-0)
Cheles-Villar del Rey (2-0)
Guadiana-Lobón (1-0)
Sanvicenteño-Racing Valverdeño (2-0)
Grupo 3
Guareña-Peleño (1-1)
Zarceño-Gimnástico Don Benito (1-0)
Campanario-Ahletic Valle (0-1)
Miajadas-Monterrubio (3-0)
Hernán Cortés-Quintana (2-3)
Talarrubias-Castuera (1-3)
Valdivia-Almoharín (1-3)
Grupo 4
San Serván-Belenense (2-1)
Zafra-Fuente de Cantos (1-1)
La Estrella-Usagre (5-2)
Solana-Oliva (1-1)
Don Álvaro-Bienvenida (0-1)
Aceuchal-Gran Maestre (0-1)
Mérida Promesas-Torremejía (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cañaveral-Brocense (SUSPENDIDO)
Las Hurdes-Tiétar (3-1)
Navaconcejo-Ciudad de Plasencia B (2-2)
El Batán-Nuevo Cáceres (0-1)
Hervás-Valdefuentes (1-1)
Nuevo Plasencia-Casar de Cáceres (3-1)
Aceituna-Amanecer B (3-0)
Grupo 2
Herrera-Valdehornillo (3-1)
San Bartolomé-Malpartida (6-0)
Metelinense-Orellana (5-0)
Puebla de Alcocer-Esparragosa de Lares (3-2)
Fuenlabrada-Madrigalejo (3-0)
Palazuelo-Casas de Don Pedro (5-1)
Ilipense Zalamea-Madroñera (2-0)
Grupo 3
Valencia de Alcántara-San Roque (2-2)
Puerta Palmas-La Roca (0-0)
La Albuera-Don Bosco (1-2)
Peña el Valle-Hispanolusa (0-1)
Puebla de la Calzada B-Olivenza UD (0-1)
Villanueva del Fresno-San Francisco Olivenza (2-2)
Alburquerque-Santa Quiteria (2-0)
Grupo 4
Trujillanos-Ribereña (1-3)
Jerez B-Vadesa (3-2)
Fregenal-Alange (5-2)
Santa Marta-Higuera (5-0)
Juventud UVA-Campillo (1-2)
Berlanga-Monesterio (0-3)
Fornacense-Segureña (2-2)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-La Nucía (0-4)
Inter Movistar-Grupo López Bolaños (5-4)
Tercera División
Badajoz Energía-Talayuela (0-3)
Rena-Granja (5-3)
Navalmoral-Torrecillas (3-3)
Burguillos-Castañar de Ibor (3-2)
Jarandilla-Ciudad de Almendralejo (5-2)
Salvatierra-Villagarcía (2-1)
Arroyo-Cáceres Universidad (miércoles 25 de febrero, 20:30h)
Colegio San José-Casar de Cáceres (4-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
AMIAB Albacete-MIDEBA Extremadura (81-60)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Oses Construcción (70-77)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Cesur Distrito Olímpico (67-63)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Ponferrada (86-60)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Huelva (86-75)
Peñarroya-San Antonio Cáceres (81-88)
CBA Spain-San Fernando (57-62)
Aljaraque-Moraleja (74-60)
Dos Hermanas-Vitaly La Mar Badajoz (62-82)
Sagrado Corazón Cáceres-Sevilla Coria (85-83)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Covadonga (3-1)