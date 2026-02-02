DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, victoria del Mérida y empate del cacereño. En 2ª triunfo del Coria, empate del Extremadura y en 3ª: Empate entre Don Benito y Badajoz y entre Gévora y Villanovense, y victorias de Jaraíz, Diocesano, Jerez y Villafranca. En baloncesto derrota de Al-Qázeres y victorias de Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción