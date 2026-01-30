Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Rayo Alcobendas (sábado 31 de enero, 16:30h)
Alcorcón-La Cruz Villanovense (domingo 1 de febrero, 14h)
Rayo Vallecano-Badajoz (domingo 1 de febrero, 17:30h)
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Hispanolusa (sábado 31 de enero, 17h)
Diocesano B-Ciudad de Plasencia (sábado 31 de enero, 18:30h)
Badajoz B-Extremadura (sábado 31 de enero, 16h)
Villafranca-Don Benito (sábado 31 de enero, 16:30h)
Zafra-Vedruna Cáceres (sábado 31 de enero, 17:30h)
San Roque-Moralo (domingo 1 de febrero, 10h)
Santa Amalia-Fuente de Cantos (sábado 31 de enero, 16:30h)
Mérida-Flecha Negra (sábado 31 de enero, 17h)
Don Bosco-Cacereño (domingo 1 de febrero, 11:45h)
Primera RFEF Femenina
Real Madrid B-Cacereño Femenino (domingo 1 de febrero, 16h)
Segunda RFEF Femenina
Juan Grande-Cacereño Atlético (domingo 1 de febrero, 11h)
Pozuelo-SportExtremadura (domingo 1 de febrero, 16h)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-San Miguel Plasencia (domingo 1 de febrero, 12:30h)
SportExtremadura B-Zafra (domingo 1 de febrero, 16h)
Féminas Don Benito-Mérida (domingo 1 de febrero, 16h)
Cacereño Atlético B-La Roca (domingo 1 de febrero, 12h)
Primera RFEF Masculina
Avilés-Mérida (sábado 31 de enero, 21h)
Cacereño-Barakaldo (domingo 1 de febrero, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
UCAM Murcia-Extremadura (sábado 31 de enero, 17h)
Coria-Rayo Vallecano B (domingo 1 de febrero, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Jaraíz (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Calamonte-Montehermoso (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Gévora-Villanovense (domingo 1 de febrero, 17h)
Azuaga-Cabeza del Buey (domingo 1 de febrero, 12:15h)
Santa Amalia-Llerenense (domingo 1 de febrero, 17h)
Don Benito-Badajoz (domingo 1 de febrero, 17h)
Villafranca-Pueblonuevo (domingo 1 de febrero, 12h)
Diocesano-Montijo (domingo 1 de febrero, 12h)
Moralo-Jerez (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Torreorgaz (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Piornal-Trujillo (domingo 1 de febrero, 16h)
Cabezuela-Arroyo (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Chinato-Malpartida (domingo 1 de febrero, 17h)
Moralo B-Moraleja (domingo 1 de febrero, 12h)
Amanecer-Ciudad de Plasencia (domingo 1 de febrero, 16:15h)
Torrejoncillo-Talayuela (domingo 1 de febrero, 12h)
Grupo 2
Hernando de Soto-Valdebótoa (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Sanvicenteño-Racing Valverdeño (domingo 1 de febrero, 17h)
Talavera-San Jorge (domingo 1 de febrero, 12:15h)
Guadiana-Lobón (domingo 1 de febrero, 16:45h)
Barbaño-La Garrovilla (domingo 1 de febrero, 12h)
Valdelacalzada-Badajoz B (domingo 1 de febrero, 12:15h)
Cheles-Villar del Rey (domingo 1 de febrero, 16:15h)
Grupo 3
Guareña-Peleño (domingo 1 de febrero, 12h)
Zarceño-Gimnástico Don Benito (domingo 1 de febrero, 12h)
Hernán Cortés-Quintana (domingo 1 de febrero, 16h)
Campanario-Ahletic Valle (domingo 1 de febrero, 12h)
Talarrubias-Castuera (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Miajadas-Monterrubio (domingo 1 de febrero, 12h)
Valdivia-Almoharín (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Grupo 4
Solana-Oliva (domingo 1 de febrero, 16:30h)
La Estrella-Usagre (domingo 1 de febrero, 12:30h)
San Serván-Belenense (domingo 1 de febrero, 12h)
Aceuchal-Gran Maestre (domingo 1 de febrero, 17h)
Zafra-Fuente de Cantos (domingo 1 de febrero, 12:15h)
Don Álvaro-Bienvenida (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Mérida Promesas-Torremejía (domingo 1 de febrero, 17:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Casar de Cáceres (domingo 1 de febrero, 17h)
Aceituna-Amanecer B (domingo 1 de febrero, 18h)
Hervás-Valdefuentes (domingo 1 de febrero, 16:30h)
El Batán-Nuevo Cáceres (domingo 1 de febrero, 16:15h)
Las Hurdes-Tiétar (domingo 1 de febrero, 16h)
Navaconcejo-Ciudad de Plasencia B (domingo 1 de febrero, 16h)
Cañaveral-Brocense (domingo 1 de febrero, 12h)
Grupo 2
Puebla de Alcocer-Esparragosa de Lares (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Herrera-Valdehornillo (sábado 31 de enero, 17h)
Ilipense Zalamea-Madroñera (domingo 1 de febrero, 17h)
Palazuelo-Casas de Don Pedro (domingo 1 de febrero, 16:45h)
San Bartolomé-Malpartida (domingo 1 de febrero, 12h)
Fuenlabrada-Madrigalejo (domingo 1 de febrero, 16:15h)
Metelinense-Orellana (domingo 1 de febrero, 12h)
Grupo 3
Villanueva del Fresno-San Francisco Olivenza (domingo 1 de febrero, 17h)
Puebla de la Calzada B-Olivenza UD (domingo 1 de febrero, 16:45h)
Valencia de Alcántara-San Roque (domingo 1 de febrero, 12h)
La Albuera-Don Bosco (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Puerta Palmas-La Roca (domingo 1 de febrero, 16h)
Alburquerque-Santa Quiteria (domingo 1 de febrero, 17h)
Peña el Valle-Hispanolusa (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Grupo 4
Trujillanos-Ribereña (domingo 1 de febrero, 12h)
Fregenal-Alange (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Berlanga-Monesterio (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Fornacense-Segureña (domingo 1 de febrero, 16:30h)
Juventud UVA-Campillo (domingo 1 de febrero, 16h)
Santa Marta-Higuera (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Jerez B-Vadesa (domingo 1 de febrero, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Inter Movistar-Grupo López Bolaños (domingo 1 de febrero, 13:30h)
Jerez-La Nucía (sábado 31 de enero, 17h)
Tercera División
Jarandilla-Ciudad de Almendralejo (sábado 31 de enero, 19h)
Navalmoral-Torrecillas (sábado 31 de enero, 18h)
Burguillos-Castañar de Ibor (sábado 31 de enero, 18:30h)
Arroyo-Cáceres Universidad (sábado 31 de enero, 20h)
Colegio San José-Casar de Cáceres (domingo 1 de febrero, 12:15h)
Badajoz Energía-Talayuela (sábado 31 de enero, 17h)
Salvatierra-Villagarcía (sábado 31 de enero, 19h)
Rena-Granja (sábado 31 de enero, 17h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
AMIAB Albacete-MIDEBA Extremadura (sábado 31 de enero, 17h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Oses Construcción (domingo 1 de febrero, 12h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Cesur Distrito Olímpico (sábado 31 de enero, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Ponferrada (sábado 31 de enero, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Huelva (sábado 31 de enero, 18h)
Peñarroya-San Antonio Cáceres (sábado 31 de enero, 18:30h)
CBA Spain-San Fernando (sábado 31 de enero, 19h)
Aljaraque-Moraleja (sábado 31 de enero, 19:30h)
Dos Hermanas-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 1 de febrero, 12:30h)
Sagrado Corazón Cáceres-Sevilla Coria (domingo 1 de febrero, 18h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Covadonga (sábado 31 de enero, 17h)