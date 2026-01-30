DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF, el Mérida visita al Avilés y el Cacereño recibe al Barakaldo. En 2ª, UCAM Murcia-Extremadura y Coria-Rayo B. En 3ª: Don Benito-Badajoz, Gévora-Villanovense y Puebla-Jaraíz entre otros. Y en Baloncesto, el Al-Qázeres recibe al Oses, el Miralvalle al Cesur y Cáceres a Ponferrada.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Rayo Alcobendas (sábado 31 de enero, 16:30h)

Alcorcón-La Cruz Villanovense (domingo 1 de febrero, 14h)

Rayo Vallecano-Badajoz (domingo 1 de febrero, 17:30h)

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Hispanolusa (sábado 31 de enero, 17h)

Diocesano B-Ciudad de Plasencia (sábado 31 de enero, 18:30h)

Badajoz B-Extremadura (sábado 31 de enero, 16h)

Villafranca-Don Benito (sábado 31 de enero, 16:30h)

Zafra-Vedruna Cáceres (sábado 31 de enero, 17:30h)

San Roque-Moralo (domingo 1 de febrero, 10h)

Santa Amalia-Fuente de Cantos (sábado 31 de enero, 16:30h)

Mérida-Flecha Negra (sábado 31 de enero, 17h)

Don Bosco-Cacereño (domingo 1 de febrero, 11:45h)

Primera RFEF Femenina

Real Madrid B-Cacereño Femenino (domingo 1 de febrero, 16h)

Segunda RFEF Femenina

Juan Grande-Cacereño Atlético (domingo 1 de febrero, 11h)

Pozuelo-SportExtremadura (domingo 1 de febrero, 16h)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-San Miguel Plasencia (domingo 1 de febrero, 12:30h)

SportExtremadura B-Zafra (domingo 1 de febrero, 16h)

Féminas Don Benito-Mérida (domingo 1 de febrero, 16h)

Cacereño Atlético B-La Roca (domingo 1 de febrero, 12h)

Primera RFEF Masculina

Avilés-Mérida (sábado 31 de enero, 21h)

Cacereño-Barakaldo (domingo 1 de febrero, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

UCAM Murcia-Extremadura (sábado 31 de enero, 17h)

Coria-Rayo Vallecano B (domingo 1 de febrero, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Jaraíz (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Calamonte-Montehermoso (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Gévora-Villanovense (domingo 1 de febrero, 17h)

Azuaga-Cabeza del Buey (domingo 1 de febrero, 12:15h)

Santa Amalia-Llerenense (domingo 1 de febrero, 17h)

Don Benito-Badajoz (domingo 1 de febrero, 17h)

Villafranca-Pueblonuevo (domingo 1 de febrero, 12h)

Diocesano-Montijo (domingo 1 de febrero, 12h)

Moralo-Jerez (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Torreorgaz (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Piornal-Trujillo (domingo 1 de febrero, 16h)

Cabezuela-Arroyo (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Chinato-Malpartida (domingo 1 de febrero, 17h)

Moralo B-Moraleja (domingo 1 de febrero, 12h)

Amanecer-Ciudad de Plasencia (domingo 1 de febrero, 16:15h)

Torrejoncillo-Talayuela (domingo 1 de febrero, 12h)

Grupo 2

Hernando de Soto-Valdebótoa (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Sanvicenteño-Racing Valverdeño (domingo 1 de febrero, 17h)

Talavera-San Jorge (domingo 1 de febrero, 12:15h)

Guadiana-Lobón (domingo 1 de febrero, 16:45h)

Barbaño-La Garrovilla (domingo 1 de febrero, 12h)

Valdelacalzada-Badajoz B (domingo 1 de febrero, 12:15h)

Cheles-Villar del Rey (domingo 1 de febrero, 16:15h)

Grupo 3

Guareña-Peleño (domingo 1 de febrero, 12h)

Zarceño-Gimnástico Don Benito (domingo 1 de febrero, 12h)

Hernán Cortés-Quintana (domingo 1 de febrero, 16h)

Campanario-Ahletic Valle (domingo 1 de febrero, 12h)

Talarrubias-Castuera (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Miajadas-Monterrubio (domingo 1 de febrero, 12h)

Valdivia-Almoharín (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Grupo 4

Solana-Oliva (domingo 1 de febrero, 16:30h)

La Estrella-Usagre (domingo 1 de febrero, 12:30h)

San Serván-Belenense (domingo 1 de febrero, 12h)

Aceuchal-Gran Maestre (domingo 1 de febrero, 17h)

Zafra-Fuente de Cantos (domingo 1 de febrero, 12:15h)

Don Álvaro-Bienvenida (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Mérida Promesas-Torremejía (domingo 1 de febrero, 17:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Casar de Cáceres (domingo 1 de febrero, 17h)

Aceituna-Amanecer B (domingo 1 de febrero, 18h)

Hervás-Valdefuentes (domingo 1 de febrero, 16:30h)

El Batán-Nuevo Cáceres (domingo 1 de febrero, 16:15h)

Las Hurdes-Tiétar (domingo 1 de febrero, 16h)

Navaconcejo-Ciudad de Plasencia B (domingo 1 de febrero, 16h)

Cañaveral-Brocense (domingo 1 de febrero, 12h)

Grupo 2

Puebla de Alcocer-Esparragosa de Lares (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Herrera-Valdehornillo (sábado 31 de enero, 17h)

Ilipense Zalamea-Madroñera (domingo 1 de febrero, 17h)

Palazuelo-Casas de Don Pedro (domingo 1 de febrero, 16:45h)

San Bartolomé-Malpartida (domingo 1 de febrero, 12h)

Fuenlabrada-Madrigalejo (domingo 1 de febrero, 16:15h)

Metelinense-Orellana (domingo 1 de febrero, 12h)

Grupo 3

Villanueva del Fresno-San Francisco Olivenza (domingo 1 de febrero, 17h)

Puebla de la Calzada B-Olivenza UD (domingo 1 de febrero, 16:45h)

Valencia de Alcántara-San Roque (domingo 1 de febrero, 12h)

La Albuera-Don Bosco (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Puerta Palmas-La Roca (domingo 1 de febrero, 16h)

Alburquerque-Santa Quiteria (domingo 1 de febrero, 17h)

Peña el Valle-Hispanolusa (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Grupo 4

Trujillanos-Ribereña (domingo 1 de febrero, 12h)

Fregenal-Alange (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Berlanga-Monesterio (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Fornacense-Segureña (domingo 1 de febrero, 16:30h)

Juventud UVA-Campillo (domingo 1 de febrero, 16h)

Santa Marta-Higuera (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Jerez B-Vadesa (domingo 1 de febrero, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Inter Movistar-Grupo López Bolaños (domingo 1 de febrero, 13:30h)

Jerez-La Nucía (sábado 31 de enero, 17h)

Tercera División

Jarandilla-Ciudad de Almendralejo (sábado 31 de enero, 19h)

Navalmoral-Torrecillas (sábado 31 de enero, 18h)

Burguillos-Castañar de Ibor (sábado 31 de enero, 18:30h)

Arroyo-Cáceres Universidad (sábado 31 de enero, 20h)

Colegio San José-Casar de Cáceres (domingo 1 de febrero, 12:15h)

Badajoz Energía-Talayuela (sábado 31 de enero, 17h)

Salvatierra-Villagarcía (sábado 31 de enero, 19h)

Rena-Granja (sábado 31 de enero, 17h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

AMIAB Albacete-MIDEBA Extremadura (sábado 31 de enero, 17h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Oses Construcción (domingo 1 de febrero, 12h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Cesur Distrito Olímpico (sábado 31 de enero, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Ponferrada (sábado 31 de enero, 19h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Huelva (sábado 31 de enero, 18h)

Peñarroya-San Antonio Cáceres (sábado 31 de enero, 18:30h)

CBA Spain-San Fernando (sábado 31 de enero, 19h)

Aljaraque-Moraleja (sábado 31 de enero, 19:30h)

Dos Hermanas-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 1 de febrero, 12:30h)

Sagrado Corazón Cáceres-Sevilla Coria (domingo 1 de febrero, 18h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Covadonga (sábado 31 de enero, 17h)

