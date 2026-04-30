Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante el Puente de Mayo

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unión Adarve-Diocesano (domingo 3 de mayo, 16:30h)
Badajoz-Leganés (domingo 3 de mayo, 16:30h)
La Cruz Villanovense-Hortaleza (domingo 3 de mayo, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Flecha Negra-Fuente de Cantos (viernes 1 de mayo, 11h)
Cacereño-Moralo (miércoles 29 de abril, 19h)
Don Bosco-Vedruna Cáceres (viernes 1 de mayo, 19h)
Mérida-Don Benito (jueves 30 de abril, 19:30h)
Santa Amalia-Extremadura (sábado 2 de mayo, 18:30h)
San Roque-Ciudad de Plasencia (sábado 2 de mayo, 18h)
Zafra-Hispanolusa (jueves 30 de abril, 19h)
Villafranca-Diocesano B (jueves 30 de abril, 20h)
La Cruz Villanovense B-Badajoz B (domingo 3 de mayo, 12h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Oviedo (sábado 2 de mayo, 16h)
Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Ida)
Extremadura Femenino- Valencia Féminas B (domingo 3 de mayo, 11:30h)
Primera RFEF Masculina
Arenteiro-Cacereño (domingo 3 de mayo, 12h)
Mérida-Lugo (domingo 3 de mayo, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Linares-Extremadura (domingo 3 de mayo, 12h)
Alcalá-Coria (domingo 3 de mayo, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Jerez (domingo 3 de mayo, 12h)
Don Benito-Diocesano (domingo 3 de mayo, 12h)
Santa Amalia-Moralo (domingo 3 de mayo, 19h)
Azuaga-Montijo (sábado 2 de mayo, 12h)
Gévora-Pueblonuevo (domingo 3 de mayo, 18:30h)
Calamonte-Badajoz (domingo 3 de mayo, 12h)
Puebla de la Calzada-Llerenense (viernes 1 de mayo, 12h)
Jaraíz-Cabeza del Buey (domingo 3 de mayo, 19h)
Montehermoso-Villanovense (domingo 3 de mayo, 18:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Talayuela-Ciudad de Plasencia (domingo 3 de mayo, 19h)
Torrejoncillo-Moraleja (domingo 3 de mayo, 19h)
Amanecer-Malpartida (domingo 3 de mayo, 19h)
Moralo B-Arroyo (jueves 30 de abril, 20:30h)
Chinato-Trujillo (domingo 3 de mayo, 19h)
Cabezuela-Torreorgaz (domingo 3 de mayo, 19h)
UP Plasencia-Piornal (domingo 3 de mayo, 19h)
Grupo 2
Villar del Rey-Badajoz B (sábado 2 de mayo, 19h)
Cheles-La Garrovilla (domingo 3 de mayo, 19h)
Valdelacalzada-Lobón (domingo 3 de mayo, 19h)
Barbaño-San Jorge (jueves 30 de abril, 21h)
Guadiana-Valverdeño (domingo 3 de mayo, 11:30h)
Talavera-Valdebótoa (domingo 3 de mayo, 19h)
Hernando de Soto-Sanvicenteño (domingo 3 de mayo, 12:30h)
Grupo 3
Almoharín-Monterrubio (domingo 3 de mayo, 19h)
Valdivia-Castuera (domingo 3 de mayo, 19h)
Miajadas-Athletic Valle (jueves 30 de abril, 21h)
Talarrubias-Quintana (domingo 3 de mayo, 18h)
Campanario-Gimnástico Don Benito (domingo 3 de mayo, 12h)
Hernán Cortés-Peleño (domingo 3 de mayo, 19h)
Guareña-Zarceño (domingo 3 de mayo, 19h)
Grupo 4
Torremejía-Bienvenida (viernes 1 de mayo, 12h)
Mérida Promesas-Fuente de Cantos (domingo 3 de mayo, 19h)
Don Álvaro-Gran Maestre (domingo 3 de mayo, 19h)
Zafra-Belenense (domingo 3 de mayo, 19h)
Aceuchal-Usagre (domingo 3 de mayo, 19h)
San Serván-Oliva (domingo 3 de mayo, 19h)
Solana-La Estrella (domingo 3 de mayo, 19h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Brocense-Ciudad de Plasencia B (viernes 1 de mayo, 12h)
Cañaveral-Tiétar (domingo 3 de mayo, 12:30h)
Las Hurdes-Nuevo Cáceres (domingo 3 de mayo, 19h)
Jerte-Valdefuentes (domingo 3 de mayo, 12:30h)
El Batán-Amanecer B (domingo 3 de mayo, 19h)
Hervás-Casar de Cáceres (domingo 3 de mayo, 19h)
Nuevo Plasencia-Aceituna (domingo 3 de mayo, 19h)
Grupo 2
Orellana-Madrigalejo (domingo 3 de mayo, 19h)
Metelinense-Malpartida (domingo 3 de mayo, 19h)
Fuenlabrada-Casas de Don Pedro (domingo 3 de mayo, 12h)
San Bartolomé-Madroñera (domingo 3 de mayo, 19h)
Palazuelo-Valdehornillo (domingo 3 de mayo, 19h)
Ilipense Zalamea-Esparragosa (domingo 3 de mayo, 19h)
Herrera-La Haba (domingo 3 de mayo, 19h)
Grupo 3
Hispanolusa-Santa Quiteria (domingo 3 de mayo, 19h)
Peña el Valle-La Roca (domingo 3 de mayo, 19h)
Alburquerque-Don Bosco (domingo 3 de mayo, 19h)
Puerta Palmas-San Roque (domingo 3 de mayo, 17h)
La Albuera-Olivenza UD (domingo 3 de mayo, 19h)
Valencia de Alcántara-San Francisco de Olivenza (domingo 3 de mayo, 19h)
Puebla del Calzada B-Obandina (domingo 3 de mayo, 19h)
Grupo 4
Vadesa-Higuera (domingo 3 de mayo, 12:30h)
Jerez B-Campillo (domingo 3 de mayo, 19h)
Santa Marta-Segureña (viernes 1 de mayo, 11:30h)
Juventud UVA-Monesterio (domingo 3 de mayo, 17h)
Fornacense-Alange (domingo 3 de mayo, 17:30h)
Berlanga-Ribereña (viernes 1 de mayo, 12h)
Trujillanos-Fregenal (domingo 3 de mayo, 19h)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Grupo López Bolaños (sábado 2 de mayo, 18:30h)
Tercera División
Villagarcía-Talayuela (jueves 30 de abril, 21:30h)
Granja-Casar de Cáceres (viernes 1 de mayo, 13h)
Rena-Cáceres Universidad (jueves 30 de abril, 21:30h)
Salvatierra-Castañar de Ibor (viernes 1 de mayo, 20h)
Badajoz Energía-Torrecillas (domingo 3 de mayo, 12h)
Colegio San José-Ciudad de Almendralejo (domingo 3 de mayo, 12h)
Arroyo-Navalmoral (domingo 3 de mayo, 12h)
Jarandilla-Burguillos (domingo 3 de mayo, 12h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas
Mideba Extremadura-Econy Gran Canaria (sábado 2 de mayo, 12h)
Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Ida)
Al-Qazeres-Ardoi (domingo 3 de mayo, 12h)
Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Vuelta)
Sant Antoni Ibiza-Cáceres Patrimonio (sábado 2 de mayo, 19:15h)
Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB/Ida)
Playoff Líderes
Vitaly La Mar Badajoz-Damex Algeciras (domingo 3 de mayo, 12:30h)