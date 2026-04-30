DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante el Puente de Mayo

Fase de ascenso para el Extremadura Femenino ante el Valencia. En 1ª RFEF: el Cacereño viaja a O Carballiño, el Mérida recibe al Lugo. En 2ª el Extremadura busca ascender en Linares, el Coria se la juega en Alcalá. En 3ª: Don Benito-Diocesano, Azuaga-Montijo, Jaraíz-Cabeza del Buey y Calamonte-Badajoz entre otros. Y en Baloncesto Al-Qázeres en su asalto al ascenso recibe al Ardoi y el Cáceres se jugará el todo por el todo en Ibiza.

Redacción

Extremadura |

Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante el Puente de Mayo
Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante el Puente de Mayo | Cáceres Patrimonio

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unión Adarve-Diocesano (domingo 3 de mayo, 16:30h)

Badajoz-Leganés (domingo 3 de mayo, 16:30h)

La Cruz Villanovense-Hortaleza (domingo 3 de mayo, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Flecha Negra-Fuente de Cantos (viernes 1 de mayo, 11h)

Cacereño-Moralo (miércoles 29 de abril, 19h)

Don Bosco-Vedruna Cáceres (viernes 1 de mayo, 19h)

Mérida-Don Benito (jueves 30 de abril, 19:30h)

Santa Amalia-Extremadura (sábado 2 de mayo, 18:30h)

San Roque-Ciudad de Plasencia (sábado 2 de mayo, 18h)

Zafra-Hispanolusa (jueves 30 de abril, 19h)

Villafranca-Diocesano B (jueves 30 de abril, 20h)

La Cruz Villanovense B-Badajoz B (domingo 3 de mayo, 12h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Oviedo (sábado 2 de mayo, 16h)

Fase Ascenso Segunda RFEF Femenina (Octavos-Ida)

Extremadura Femenino- Valencia Féminas B (domingo 3 de mayo, 11:30h)

Primera RFEF Masculina

Arenteiro-Cacereño (domingo 3 de mayo, 12h)

Mérida-Lugo (domingo 3 de mayo, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Linares-Extremadura (domingo 3 de mayo, 12h)

Alcalá-Coria (domingo 3 de mayo, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Jerez (domingo 3 de mayo, 12h)

Don Benito-Diocesano (domingo 3 de mayo, 12h)

Santa Amalia-Moralo (domingo 3 de mayo, 19h)

Azuaga-Montijo (sábado 2 de mayo, 12h)

Gévora-Pueblonuevo (domingo 3 de mayo, 18:30h)

Calamonte-Badajoz (domingo 3 de mayo, 12h)

Puebla de la Calzada-Llerenense (viernes 1 de mayo, 12h)

Jaraíz-Cabeza del Buey (domingo 3 de mayo, 19h)

Montehermoso-Villanovense (domingo 3 de mayo, 18:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Talayuela-Ciudad de Plasencia (domingo 3 de mayo, 19h)

Torrejoncillo-Moraleja (domingo 3 de mayo, 19h)

Amanecer-Malpartida (domingo 3 de mayo, 19h)

Moralo B-Arroyo (jueves 30 de abril, 20:30h)

Chinato-Trujillo (domingo 3 de mayo, 19h)

Cabezuela-Torreorgaz (domingo 3 de mayo, 19h)

UP Plasencia-Piornal (domingo 3 de mayo, 19h)

Grupo 2

Villar del Rey-Badajoz B (sábado 2 de mayo, 19h)

Cheles-La Garrovilla (domingo 3 de mayo, 19h)

Valdelacalzada-Lobón (domingo 3 de mayo, 19h)

Barbaño-San Jorge (jueves 30 de abril, 21h)

Guadiana-Valverdeño (domingo 3 de mayo, 11:30h)

Talavera-Valdebótoa (domingo 3 de mayo, 19h)

Hernando de Soto-Sanvicenteño (domingo 3 de mayo, 12:30h)

Grupo 3

Almoharín-Monterrubio (domingo 3 de mayo, 19h)

Valdivia-Castuera (domingo 3 de mayo, 19h)

Miajadas-Athletic Valle (jueves 30 de abril, 21h)

Talarrubias-Quintana (domingo 3 de mayo, 18h)

Campanario-Gimnástico Don Benito (domingo 3 de mayo, 12h)

Hernán Cortés-Peleño (domingo 3 de mayo, 19h)

Guareña-Zarceño (domingo 3 de mayo, 19h)

Grupo 4

Torremejía-Bienvenida (viernes 1 de mayo, 12h)

Mérida Promesas-Fuente de Cantos (domingo 3 de mayo, 19h)

Don Álvaro-Gran Maestre (domingo 3 de mayo, 19h)

Zafra-Belenense (domingo 3 de mayo, 19h)

Aceuchal-Usagre (domingo 3 de mayo, 19h)

San Serván-Oliva (domingo 3 de mayo, 19h)

Solana-La Estrella (domingo 3 de mayo, 19h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Brocense-Ciudad de Plasencia B (viernes 1 de mayo, 12h)

Cañaveral-Tiétar (domingo 3 de mayo, 12:30h)

Las Hurdes-Nuevo Cáceres (domingo 3 de mayo, 19h)

Jerte-Valdefuentes (domingo 3 de mayo, 12:30h)

El Batán-Amanecer B (domingo 3 de mayo, 19h)

Hervás-Casar de Cáceres (domingo 3 de mayo, 19h)

Nuevo Plasencia-Aceituna (domingo 3 de mayo, 19h)

Grupo 2

Orellana-Madrigalejo (domingo 3 de mayo, 19h)

Metelinense-Malpartida (domingo 3 de mayo, 19h)

Fuenlabrada-Casas de Don Pedro (domingo 3 de mayo, 12h)

San Bartolomé-Madroñera (domingo 3 de mayo, 19h)

Palazuelo-Valdehornillo (domingo 3 de mayo, 19h)

Ilipense Zalamea-Esparragosa (domingo 3 de mayo, 19h)

Herrera-La Haba (domingo 3 de mayo, 19h)

Grupo 3

Hispanolusa-Santa Quiteria (domingo 3 de mayo, 19h)

Peña el Valle-La Roca (domingo 3 de mayo, 19h)

Alburquerque-Don Bosco (domingo 3 de mayo, 19h)

Puerta Palmas-San Roque (domingo 3 de mayo, 17h)

La Albuera-Olivenza UD (domingo 3 de mayo, 19h)

Valencia de Alcántara-San Francisco de Olivenza (domingo 3 de mayo, 19h)

Puebla del Calzada B-Obandina (domingo 3 de mayo, 19h)

Grupo 4

Vadesa-Higuera (domingo 3 de mayo, 12:30h)

Jerez B-Campillo (domingo 3 de mayo, 19h)

Santa Marta-Segureña (viernes 1 de mayo, 11:30h)

Juventud UVA-Monesterio (domingo 3 de mayo, 17h)

Fornacense-Alange (domingo 3 de mayo, 17:30h)

Berlanga-Ribereña (viernes 1 de mayo, 12h)

Trujillanos-Fregenal (domingo 3 de mayo, 19h)

FÚTBOL SALA

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Grupo López Bolaños (sábado 2 de mayo, 18:30h)

Tercera División

Villagarcía-Talayuela (jueves 30 de abril, 21:30h)

Granja-Casar de Cáceres (viernes 1 de mayo, 13h)

Rena-Cáceres Universidad (jueves 30 de abril, 21:30h)

Salvatierra-Castañar de Ibor (viernes 1 de mayo, 20h)

Badajoz Energía-Torrecillas (domingo 3 de mayo, 12h)

Colegio San José-Ciudad de Almendralejo (domingo 3 de mayo, 12h)

Arroyo-Navalmoral (domingo 3 de mayo, 12h)

Jarandilla-Burguillos (domingo 3 de mayo, 12h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de ruedas

Mideba Extremadura-Econy Gran Canaria (sábado 2 de mayo, 12h)

Liga Femenina Challenge (Fase ascenso a Liga Femenina/Cuartos-Ida)

Al-Qazeres-Ardoi (domingo 3 de mayo, 12h)

Segunda FEB (Fase de ascenso a Primera FEB/Vuelta)

Sant Antoni Ibiza-Cáceres Patrimonio (sábado 2 de mayo, 19:15h)

Tercera FEB (Fase de ascenso a Segunda FEB/Ida)

Playoff Líderes

Vitaly La Mar Badajoz-Damex Algeciras (domingo 3 de mayo, 12:30h)

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