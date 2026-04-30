DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante el Puente de Mayo

Fase de ascenso para el Extremadura Femenino ante el Valencia. En 1ª RFEF: el Cacereño viaja a O Carballiño, el Mérida recibe al Lugo. En 2ª el Extremadura busca ascender en Linares, el Coria se la juega en Alcalá. En 3ª: Don Benito-Diocesano, Azuaga-Montijo, Jaraíz-Cabeza del Buey y Calamonte-Badajoz entre otros. Y en Baloncesto Al-Qázeres en su asalto al ascenso recibe al Ardoi y el Cáceres se jugará el todo por el todo en Ibiza.

Redacción