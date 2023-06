Cereceros del norte de Cáceres se concentran en Mérida para reclamar ayudas directas y mejora de los seguros

El secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en declaraciones a los medios, ha aseverado que esta protesta es el primer acto de reivindicación y ha avanzado que, de no tener respuesta por parte del Ejecutivo extremeño en funciones, continuarán con nuevas acciones en el Valle de Jerte, la Vera, el Ambroz y Las Hurdes hasta que los políticos decidan establecer las ayudas que "en justicia" corresponden a los productores.

En este sentido, Cortés ha criticado que, ante la remisión a la Junta de dos borradores de decreto ley para destinar 10 millones de euros a este sector en ayudas directas, el Consejo de Gobierno reunido este pasado miércoles estableciera la posibilidad de que los cereceros afectados por las lluvias se pudieran acoger a una línea de préstamos, algo que es una "broma".

Asimismo, el secretario técnico de La Unión ha considerado que la Junta de Extremadura en funciones "tiene capacidad" de aprobar medidas que luego sean ratificadas por la Asamblea una vez ésta se constituya y se inicie la nueva legislatura.

"Por lo tanto, ayudas directas para estos señores que están aquí para este año, del orden de 4.000 euros por hectárea, exactamente igual que se va a dar a los cerealistas y a los ganaderos, y para años sucesivos queremos mejoras del seguro de la cereza, para que si perdemos 70 millones no los perdamos, no vayan a costa de las espaldas de los agricultores", ha remachado.

SEGURO DE CEREZA QUE "NO CUBRE LOS RIESGOS"

Cortés ha lamentado que, además de la lluvia caída, la "culpa" de la situación la tiene la consejera de Agricultura en funciones, Begoña García Bernal, que aprobó un seguro de cereza que "no cubre los riesgos". "Os doy una cifra. Se hacían 3.800 seguros de cereza en Cáceres hace unos años. Hoy se hacen 100. ¿Por qué? Porque el seguro no vale", ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que se quiere para los agricultores en esta anualidad ayudas directas y no préstamos o declaración de zonas catastróficas, que es un "camelo del gobierno", y para los años sucesivos se quiere mejoras del seguro de la cereza.

CORTES DE CARRETERAS

Preguntado Luis Cortés por qué acciones futuras pueden protagonizar los cereceros del norte de Cáceres, éste ha avanzado que se reunirán en las comarcas y podrían iniciar cortes de carretera, por lo que ha avanzado que "va a ser muy difícil" viajar por el Valle del Jerte, por las Hurdes, por la Vera y por la zona del Ambroz.

Asimismo, ha añadido que, aparte de los productores de cerezas, los almacenes de la zona se "van a arruinar", a lo que ha unido la pérdida de 300.000 jornales en el Valle de Jerte, algo que "que a nadie le parece importar".

"Ni al PSOE ni a nadie. Es una vergüenza lo que está pasando en el Valle de Jerte. Y solamente te recuerdo una cosa. Hace un mes se aprobó el Decreto Ley 3/2023 con 32 millones de euros de ayudas por la sequía. ¿Por qué no se pueden aprobar 10 millones de euros de ayudas directas a estos señores que están sufriendo bastante más, bastante más, que otros muchos?", se ha preguntado.

ESTÁ TODO "ABSOLUTAMENTE ARRASADO"

El presidente de la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Norteñas, Emilio José Hernández, ha aseverado que su asociación trata de canalizar todas las preocupaciones y reivindicaciones de las comarcas del norte de la provincia cacereña y se ha preguntado por qué respuesta se le va a dar a miles de familias de agricultores que lo han perdido "absolutamente todo y tienen que seguir su vida adelante".

También ha pedido al "presidente o a la futura presidenta" que expliquen cómo se va a fijar población en las comarcas rurales si se pierden 70 millones de euros y no se les presta ayuda a sus habitantes.

"Está todo absolutamente arrasado. No podemos afrontar los pagos y o se dan ayudas directas o realmente toda esta gente lo va a pasar muy mal y mucha gente va a marchar de los pueblos", ha remarcado.

Por su parte, el coordinador de la comarca de La Vera de la Asociación del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas, José Luis Vicente, ha explicado que en su comarca se recolectan entre 9 o 10 millones de kilos de cerezas y que este año se ha perdido todo, por lo que el problema que se les avecina "es muy grande".

A esto, ha añadido que al haberlo perdido todo, las familias a las que empleaban estos productores se han quedado sin trabajo y sin paro, por lo que ha recalcado la reivindicación de poder contratar un "seguro digno", ya que el que se ofreció en su día es "imposible" poderlo contratar. "Si contratamos ese seguro no cubrimos gastos en nuestras explotaciones", ha señalado.

"Nuestras explotaciones son pequeñas empresas familiares, que es muy poco el terreno que tenemos y actualmente lo hemos perdido todo, ahí tenéis la prueba, y estamos pidiendo lo que han dicho los compañeros. No queremos préstamos", ha recalcado.

UNIDAS POR EXTREMADURA RECLAMA SEGUROS "ÚTILES"

Asimismo, la diputada electa de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, también presente en la concentración, ha considerado que la agricultura familiar es estratégica, y más en el Valle del Jerte, donde además son pequeños productores.

Así, ha lamentado que las lluvias de estas últimas semanas "han destrozado" la economía de muchas familias en el norte de Cáceres y ha considerado que es "justo" que se pongan en marcha ayudas directas, pero también son necesarios unos seguros "útiles" y "eficaces".

"Que solamente el 5 por ciento de las familias cereceras estén aseguradas quiere decir que esos seguros no sirven absolutamente de nada. Necesitamos que la Junta de Extremadura ponga más dinero encima de la mesa para que los seguros realmente sirvan de algo y que se atienda al contexto, a la realidad del Valle del Jerte", ha incidido.

No obstante, Irene de Miguel se ha mostrado segura de que hasta que no haya un nuevo gobierno no se va a "poder poner ninguna ayuda directa", por lo que ha realizado un llamamiento para que aquellos que pueden conformar el Ejecutivo regional lo hagan "cuanto antes".

"No podemos dejar a los cereceros, a las familias cereceras y a todas las familias extremeñas que necesitan de la política abandonadas. Creo que el teatrillo, el circo, una investidura, se tiene que acabar cuanto antes porque aquí hay familias que no van a poder llenar la nevera y eso está por encima de cualquier interés electoral o de partido", ha aseverado.

Finalmente, el alcalde de la entidad local menor de Azabal, Isidro Alonso Herrero, se ha referido a que la mayoría de los productores de cereza son pequeños agricultores que necesitan ayuda, ya que ya han hecho sus gastos y ven que tendrán serias dificultades a la horas de recibir sus ingresos.