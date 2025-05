CCOO critica que el botón del pánico ante agresiones solo funciona en el 15% de centros de salud del SES

El sindicato CCOO Extremadura ha criticado la "escasa implantación" del botón del pánico mediante software en los centros de salud del Servicio Extremeño de Salud para combatir las agresiones al personal sanitario.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha elaborado un informe en el que se constata que, desde que el SES anunciará hace un año "a bombo y platillo" la instalación del botón del pánico, este solo está "plenamente operativo" en 17 de los 111 centros sanitarios.

CCOO ha registrado este informe en la Consejería de Sanidad y la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, instando a la implantación "completa y rápida" de este sistema en todos los centros de salud y en los consultorios locales, indica en una nota de prensa.

En el análisis realizado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se ha comprobado que el sistema "no funciona" en el 82% de los centros, bien porque está instalado, pero esto no se ha llevado a cabo por grupos o estaciones, o bien porque "directamente no está instalado y se desconoce lo relativo a ese sistema".

Su funcionamiento correcto solo se produce en 17 centros de salud de un total 111, lo que representa un pobre 15,32%. A esto se une que en otros tres centros está instalado y funcionando, pero "no todas las consultas forman parte de los grupos para recibir esa alarma visible".

Además, se traslada en el informe la opinión de los profesionales, que coinciden en la "dificultad" que presenta este sistema para instalarlo.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ya se está realizando las comunicaciones de riesgos laborales ante las diversas Unidades Básicas de Prevención y en los Comités de Seguridad y Salud, porque hay que recordar que es obligación de la Administración garantizar la seguridad de los y las profesionales. Para el sindicato, resulta "poco coherente anunciar una medida y no llevarla a cabo".