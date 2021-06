El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres acuerda revisar las tasas e impuestos y un nuevo calendario fiscal

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves una moción presentada por el PP en la que pide una revisión integral de las tasas e impuestos en la ciudad, para rebajar la presión fiscal de empresarios y familias que han visto mermada la situación económica con la pandemia. El objetivo es "aliviar" los bolsillos de los cacereños y ayudar a los empresarios de la ciudad.

La propuesta ha sido apoyada por todos los grupos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos y los tres concejales no adscritos) mientras que Unidas Podemos (UP) se ha abstenido.

La concejala del PP Elena Manzano ha recordado que se hace necesaria una revisión de cinco tributos municipales, como el IBI, el impuesto de vehículos o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y ha señalado que hay que revisar el calendario de pago, que puede llevarse a noviembre o diciembre sin hacer frente a intereses de demora. La moción recoge también que se aprueben incentivos fiscales para los sectores económicos más afectados por la pandemia.

"Es necesario revisar todas las figuras impositivas y modular el calendario fiscal", ha subrayado en su intervención en la que ha recordado que la "única" medida que se llevó a cabo en este sentido fue la suspensión de la tasa de terrazas de los establecimientos hosteleros, mientras que en 2020 se han pagado los mismos impuestos que en 2019 a pesar de que la situación económica de empresas y familias se ha visto mermada.

Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han apoyado la moción al entender que la revisión de los impuestos es "esencial" para ayudar a la recuperación económica de la ciudad y "es urgente y viable". El concejal no adscrito Teófilo Amores también ha dado su voto porque cree que esta propuesta es "lógica y sensata", ya que hace años que no se revisa el calendario fiscal y la crisis económica.

El concejal de Ciudadanos (Cs), Antonio Bohigas, ha apoyado también la moción aunque se ha preguntado por las incidencias concretas que esas modificaciones de impuestos tendrían en los ingresos de las arcas municipales, y cómo se determinarían los sectores más afectados para esos incentivos fiscales.

Desde las filas del Gobierno local, la concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha criticado al PP por la presentación de esta moción que ha calificado de "populista". Costa ha recordado que en el anterior Gobierno local "se cobraba hasta por casarse" y no propusieron ninguna reforma fiscal a excepción de las dos bajadas de IBI "impuestas" por Ciudadanos.

"Pese a todo, somos conscientes de la necesidad de una revisión fiscal", ha dicho Costa, por lo que el PSOE ha apoyado la propuesta aunque ha recordado que esas medidas tributarias no pueden perjudicar a la calidad de los servicios públicos que se prestan ni a la merma de los ingresos.

Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha abogado por un sistema fiscal "justo" en el que "pague más el que más tiene". Además, ha criticado que se trate de una moción "institucional" que no obliga a su cumplimiento. La formación morada se ha abstenido con lo que la moción ha salido adelante con 22 votos a favor y 3 abstenciones.

MESA PARA FONDOS EUROPEOS

La que no ha salido adelante es la moción presentada por el grupo Ciudadanos (Cs) en la que se pedía la creación de una Mesa de Evaluación Local de los proyectos municipales que serán gestionados por el Ayuntamiento a través de los Fondos Europeos. La propuesta solo ha recabado los votos de los tres concejales de la formación naranja, mientras que el concejal no adscrito Téofilo Amores se ha abstenido y el resto de grupos ha votado en contra.

Cs quería que este grupo de trabajo analizara esos proyectos con anterioridad e hiciera un seguimiento de los proyectos ejecutados en el municipio con esos fondos europeos. La propuesta no ha salido adelante porque los grupos consideran que esa mesa no es el mejor sistema para evaluar los proyectos, ya que todavía no se sabe cuáles son las propuestas, y podría incluso ralentizar los proyectos, ya que lo importante es agilizar los trámites y no caer en más burocracias.

Además, el alcalde ya se ha comprometido a abrir un proceso de participación ciudadana para recabar propuestas de grupos políticos, asociaciones y organizaciones, para saber las necesidades y conocer los proyectos que puedan ejecutarse con esos fondos europeos que llegarán a la ciudad, según ha explicado el concejal de Innovación, Jorge Villar.