El Cacereño Femenino se impone en su primer partido en la Copa de la Reina

No se habían jugado ni dos minutos cuando un saque de esquina del Pradejón se convirtió en el 0-1. Y de la forma más tonta. El balón que había tocado Lidia tras llegar desde la esquina se coló inocentemente entre la defensa verde y Delia, sorprendida porque nadie despejara la bola. Comenzaba un partido nuevo para las locales, aunque ahora con un gol en contra.

A partir de ahí el guion previsto hablaba de más control de las locales, obligadas a ello. Y en la mayor parte del primer tiempo fue así. Se adaptaron mejor las pupilas de Ernesto Sánchez a las dimensiones del Príncipe Felipe, aunque erráticas en los pases, al principio les costó crear peligro sobre la portería de Asensio.

Se hizo duelo del balón el Cacereño, aunque sin definición al llegar al área. La más peligrosa antes del gol del empate la tuvo Angie, que tras un pase de Nerea remató de cabeza, a bocajarro, en el área pequeña y Asensio lo detuvo en primera instancia y el poste en segunda, después de que la colombiana volviera a tocar el balón.

El gol del CPC fue de esos que hacen daño. Era el minuto 43 cuando Angie sacó un córner medido a la cabeza de Elsa, que sola desde el punto de penalti remató para devolver la igualada al marcador. A volver a empezar.

(JJ Torbellino)