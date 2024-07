Las becas universitarias complementarias de la Junta para el curso 2023/24 pueden solicitarse desde este jueves

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles las bases reguladoras de estas becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias para ciudadanos de Extremadura y se aprueba la convocatoria para el curso académico 2023/2024.

Las ayudas tienen como finalidad "sufragar gastos de residencia" para aquellos estudiantes universitarios que necesiten desplazarse fuera de su localidad de residencia familiar durante el curso y no hayan percibido este componente de ayuda para residencia en la convocatoria de becas realizada por el Ministerio.

La cuantía máxima de la beca por gastos de residencia durante el curso académico de la convocatoria será de 2.500 euros para aquellos estudiantes que hayan realizado el curso completo y de 1.250 euros para aquellos que cursaron un único semestre, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

BENEFICIARIOS

Podrán tener la condición de beneficiario el alumnado que curse estudios de Grado en la UEx y aquel con vecindad familiar administrativa en Extremadura que realice estudios de Grado en cualquier universidad pública española, siempre que sean estudios no impartidos en la Universidad de Extremadura, con la excepción del Grado en Trabajo Social, o no hubiera obtenido plaza en la universidad extremeña por no alcanzar la nota de corte correspondiente.

Entre los requisitos que se demandan figuran la necesidad de estar matriculado en el curso académico de la convocatoria, en régimen presencial en, al menos, 60 créditos en los estudios conducentes a un título universitario oficial de Grado en la UEx, o de Grado en cualquier universidad pública del territorio español, así como acreditar una nota media de 8 puntos o superior en el curso anterior, entre otros.

Las solicitudes se presentarán a partir de este jueves en la dirección web becasuniversidad.educarex.es y permanecerá abierto durante un mes, y el plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses.